Jura Жалнин a été l’un des premiers « pilotes » russe exosquelette lors d’essais cliniques, il y a deux ans

© Roman Канащук/TASS

Mécaniques costumes, capable de donner суперсилу des gens ordinaires, ont été décrits dans la science-fiction à partir du milieu du XXE siècle, dans sa Star « le débarquement » leur « inventé » de Robert Heinlein. Bientôt, ces évolutions ont en effet commencé à essayer dans les affaires militaires, et en médecine. Racontons sur la façon dont ils sont utilisés pour la rééducation des patients en fauteuil roulant, et quel est le futur de ces technologies.

Le jura et Tony Stark

Dans mon enfance, Jure Жалнину aimé le Tony Stark de « Iron man ». Maintenant en Droit de 20 ans. Depuis trois ans et demi, il a eu un accident de moto. Se souvient, comme a explosé la roue, le vol, le coup de pied sur une pierre, et comment s’est réveillé dans un hôpital обездвиженным, avec une fracture de la colonne vertébrale. De six mois, il ne pouvait plus bouger. Encore six mois appris à rouler avec le côté sur le côté. Puis — assis.

Aujourd’hui, il arrive sur la poussette dans une des chambres dans le centre de moscou du nom de Pirogov. Au milieu de la — chaise, sur laquelle « assis » iron costume ceinture avec les pattes, les pieds et les armures). Deux agents de santé subissent Leb le fauteuil roulant sur une chaise et fixent sur lui la conception. Cela prend environ 10 minutes. Jura monte lentement de sa chaise, en s’appuyant sur des béquilles. Ses pieds, revêtus d’une « armure », redresser courtes mécaniques les saccades dans les films se déplacent des robots. L’un des assistants retient par les poignées fixées à l’arrière de la ceinture. Le jura fait quelques pas prudents et sort dans le couloir de l’hôpital, de.

Robots de charge progressif vue de la réadaptation des patients souffrant de troubles musculo-moteur de troubles. Dans le centre de Pirogov, deux d’entre eux: le premier — américain, de la deuxième et de la russie, qui ont aidé à créer les médecins de la branche locale de la réadaptation.

Le patient-спинальник ne peut pas porter un exosquelette vous-même. Il doit disposer d’un minimum d’un adjoint

© Roman Канащук/TASS

« En 2014, nous avons demandé à des développeurs de la société « ЭкзоАтлет », explique Olga Ouvarova, завотделением de la réadaptation médicale. — Les ingénieurs déplacé pas humain sur la machine. Nous ne pensons pas sur la façon de marcher, mais l’étape est un processus très complexe. D’abord ils nécessitaient une consultation permanente. Après des essais cliniques impliquant des patients, ils ont commencé en 2016. L’exosquelette a testé 30 « pilotes » — de nos patients спинальников (les patients avec des lésions de la moelle épinière — env. TASS). Ce processus ont observé les experts: nos médecins et les experts invités. Nous avons évalué l’innocuité, l’efficacité de la méthode. Et après cela, l’entreprise a reçu l’autorisation d’inscription du produit en Russie et à l’occasion de la sortie sur le marché ».

Le robot ne fait des miracles

Dans le centre de Pirogov robots de charge sont utilisés pour la réhabilitation des personnes souffrant de troubles dans le fonctionnement du système musculo-squelettique après un avc, les patients-спинальников, qui ré-apprennent à marcher après une blessure, et les « mauvais » patients à l’interruption complète de la moelle épinière, qui de marcher ne le pourront jamais. Mais ce n’est pas un miracle. Et les merveilles de l’exosquelette n’est pas fait.

« L’exosquelette протезирует la marche et ne récupère pas, — pose des limites Ouvarova. Ces procédés sont radicalement différentes. Les prothèses c’est quand nous faisons l’acte de la marche avec l’aide de certains mécanismes. Et la restauration de la vraie marche — c’est quand le patient après l’application de certaines techniques capable de marcher lui-même. Nous avons le système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Pour que l’homme est allé, les impulsions du cerveau par la moelle épinière, puis sur « корешкам » — dans les membres inférieurs. Si dans la colonne vertébrale, il ya une rupture de la moelle épinière à l’élan ne va pas. Si une pause est plein, ce tissu n’est pas rétablie ».

Réunions avec des appareils de musculation dans le centre de Pirogov

© Roman Канащук/TASS

Techniquement, l’exosquelette est un robot. Il ya un bouton de mise en marche. Il faut le recharger tous les 6 à 8 heures de travail. Le « cerveau » de la machine est capable de marcher, faire des virages, changer la vitesse et la manière de la marche. Dans la mesure où il a besoin d’un « pilote »? Le premier essai de cet exosquelette a été mannequin. Mais la plupart des patients dans le processus de récupération n’a pas besoin d’un robot, qu’il porte comme une poupée. Beaucoup plus utile si l’homme lui-même s’efforce et contrôler la экзоскелетом, s’entraîne dans des défis de la marche.

« Il y a une telle notion, comme la neuroplasticité du cerveau. Il ya des morts les neurones à la suite d’un traumatisme, et leur fonction remplacent vivants qui se trouvent à proximité. Pourquoi ont inventé ces robots — le patient répète les étapes de 400-500 fois, et les processus de neuroplasticité sont accélérés, la récupération est plus rapide », explique le médecin.

Ouvarova a écrit une thèse sur la façon de robots médicaux restauration rapide, mais n’est pas prêt à dire que, sur la durée.

« Individuellement », dit — elle. Et pourtant, elle ne veut pas parler de pronostics: qui de patients va marcher seul, et qui ne l’est pas. « Tous les спинальники croient que ira, même si la blessure de plus de 20 ans. Ils disent: « la Médecine n’est pas sur place ». Parlent de miracle ».

L’exosquelette contrôlé par Bluetooth via le programme sur un tablette

© Roman Канащук/TASS

Pourquoi exosquelette besoin des patients, dont exactement clair — ils ne peuvent pas aller vous-même? Ici deux explications.

« Les processus biologiques se déroulent correctement, quand nous marchons, nous nous trouvons dans une position verticale au cours de la journée, explique Irina Gorokhov, spécialiste de la propulsion de la réhabilitation du centre de Pirogov. — Vous avez besoin de charger des articulations, de maintenir l’état des muscles en bonne forme, bien en mode passif ».

Important et psychologique du moment. « Le patient sur le fauteuil roulant sur toutes les regarde de bas en haut, continue Olga Ouvarova, — et ici, il est avec vous sur un seul niveau. Il peut s’asseoir et à se lever. Il se sent plus de liberté ».

Les patients vont à экзоскелете une heure par jour. Pendant les essais ont donné plus de temps. Паралимпиец, champion de Russie de curling en fauteuil roulant Vitaly Danilov marchait sans arrêt de 2,5 heures. Longtemps ne peut pas marcher: conception de suivi des tissus mous et les vaisseaux

© Roman Канащук/TASS

Kilomètre en fer costume

Le jura assure que экзоскелете, qui pèse 20 kg, lui il est facile de marcher. Mais, il semble храбрится — vu, comme il s’est concentré: regarde en un seul point, et ne remarque même pas, quelle est la fureur d’un produit. Tous les patients dans le couloir de l’hôpital regardent son fer de costume.

— Je peux passer en elle un kilomètre. De plus d’un kilomètre du Jura entend, comme je le demande à Irène de Pois quelle distance peuvent passer par les patients. Fait appel à un copain: « j’ai moi-même развернусь? » Prend un cercle un peu plus large et tourne pour revenir.

Les médecins peuvent aller d’énumérer au moins dix notables dernière dans le monde. Immédiatement appelé les producteurs des états-UNIS, Israël, Nouvelle-Zélande, Japon

© Roman Канащук/TASS

Leb dans le squelette de la encore et entendre à l’autre bout du couloir. À chaque étape de costume fait « вжжжих-вжжжих », s’est mise en marche du moteur. Le gars a dit qu’à son vite habitué. Gorokhov surveille son rythme sur votre tablette. « Allez, changeons le mode — étape « en haut ».

Le couloir de l’hôpital est le principal « polygone » pour les patients en экзоскелете: ici parfaitement lisse le sol. « Aucune médical de l’exosquelette n’est pas capable de marcher sur une et une surface glissante, poursuit le médecin. — Et c’est cette version exosquelette ne va pas sur les marches. Mais il y a des versions qui savent ».

Ce n’est pas toutes les contraintes. Экзоскелетом ne peuvent pas profiter des patients au-dessus de 190 cm ou trop plein. Mais la plupart des спинальников ils sont adaptés.

Leb-patient подстраховывает du Jura-un assistant médical, bureaux, dernier cours sur le travail avec экзоскелетом

© Roman Канащук/TASS

« Ce n’est pas la machine parfaite »

Dans le département de la salle de sport. Au milieu inhabituel tapis de course: bas — la bande mobile, en haut, la barre fixe, sur lequel est fixé l’exosquelette.

Le patient va sur la piste d’un pas de sénateur et regarde sur grand écran sur le mur. Là, son clone, qui sont projetés tous les mouvements de l’homme, se promène sur le jardin arboré. Clone « repose » sur un mur et ne peut pas à son tour.

— La jambe gauche au-dessus! Encore plus haut! — Irina Gorokhov remarque que le patient est paresseux. — Pourquoi vous ne travaillez pas?

Le patient récupère après un avc suisse médical simulateur Lokomat

© Roman Канащук/TASS

L’homme a manifestement fatigué, mais fait un effort. Le clone sort du mur et se dirige vers la forêt.

Psychologiquement la personne est plus facile de marcher sur ce « parc », qu’il suffit de regarder dans le mur terne, disent les médecins. « De l’appareil, vous pouvez le dire, est sorti de l’exosquelette, raconte Gorokhov. — Maintenant, les patients peuvent marcher n’est pas un espace limité ». Dans les plans de certains ambitieux producteurs à créer un exosquelette, dans lequel vous pouvez aller au travail, ajoute-t-elle, mais c’est l’avenir ne croient pas tout: « ce n’Est pas la machine parfaite, n’est pas un robot de films et de livres. La percée se produit quand les robots de charge apprennent à bien se débrouiller sans compagnon, les escaliers ».

Irina Gorokhov a été le principal conseiller médical de développement d’un exosquelette

© Roman Канащук/TASS

En Asie aiment brillante

Catherine Березий, fondatrice de la start-up « ЭкзоАтлет », ne croit pas dans l’exosquelette, qui deviendra le compagnon de l’homme paralytique. Même une personne en bonne santé peut tomber sur des routes cahoteuses, et cela peut être traumatisante. Mais une personne en bonne santé après la chute facilement s’élève paralysé le malade ne l’est pas. « Séance d’entraînement, il est préférable de procéder à l’intérieur mais pas pendant les promenades pour le pain », dit Catherine, et le sens, dit-elle, n’est pas dans la création d’un squelette-robot, qui peut au maximum de remplacer la marche pour mauvaise créance колясочника, mais de экзореабилитация est apparu un peu partout. Par exemple, le Jura vient dans le centre de moscou du nom de Pirogov de Венева dans la région de Toula. À l’avenir, les patients des petites villes n’ont pas besoin d’aller loin.

Avant la création de la start-up Catherine Березий a travaillé dans le studio de design Lebedev et dans la grande автохолдинге

© Anton Новодережкин/TASS

« Au bout de quatre-cinq ans, nous espérons construire un système экзореабилитации dans toutes les régions de la Russie. C’est le processus de rétablissement des patients, qui commence immédiatement après la réanimation et se poursuit en mode ambulatoire, spécialement créés de réhabilitation des terrains: sur la base des polycliniques, centres de protection sociale, centres de remise en forme. L’entraînement dans экзоскелете doivent être disponibles à des patients ou à la récupération complète d’auto-marche, ou avec une périodicité pour le maintien en bonne santé », explique Березий.

L’histoire de « ЭкзоАтлета » a commencé en 2013, lorsque la robotique fait un prototype d’exosquelette pour les opérations de sauvetage. Il a passé tous les tests, l’opérateur a réussi à soulever en charge d’une masse de 200 kg, mais en production, pour diverses raisons, n’est jamais allé. Mais l’expérience était utile lors de la conception médicale de l’analogue. En 2014, la start-up a remporté le concours de Startup Village et devenu un résident de « Skolkovo ». En 2015-m cabinet trouvé le premier investisseur. En 2016 a reçu une subvention de « Skolkovo ». Aujourd’hui, start-up est de plusieurs investisseurs, environ 100 créés dernière, les clients de la Russie, la Corée et le Kazakhstan. Cette année, la société va entrer sur les marchés de la Chine et du Japon.

« La concurrence au Japon — l’appel, dit Catherine. — Nous sortons à ce complexe de marché à l’aide expérimentée, la société sud-coréen de l’investisseur. Notre exosquelette utilise d’autres algorithmes de gestion, telles que les japonais, et coûte près de trois fois moins cher. Nous avons quelque chose à opposer et technique. Un autre avantage naturel de la démarche, fondée sur les lois de la biomécanique ».

Employé ЭкзоАтлета » прикручивает semelle de fer à « pieds »

© Anton Новодережкин/TASS

Le système de travail en Asie, selon elle, le radical n’est pas différent du travail en Russie ou au Kazakhstan. Sauf que les besoins esthétiques. « La conception de notre exosquelette est simple, il repose entièrement sur les fonctionnalités. Couleur — noir. Nous aimons le noir, — serre-elle les épaules. — Et en Asie, une autre relation à la conception: il aiment lumineux. En Corée, nous avons testé bleues et argentées de robots de charge ».

« Dans экзоскелете il faut penser »

Le jura Жалнин dit qu’il ne pense pas au sujet de la couleur du squelette.

Avec lui a déjà retiré le fer. Il est assis dans un fauteuil roulant et ressemble à un homme qui a décidé de difficile une tâche.

« Экзоскелете intéressant de se promener, il faut beaucoup de réflexion, dit — il. — Le squelette donne-moi quelque chose que je ne peux pas. Quand je vais à la maison avec l’aide de béquilles ou d’un déambulateur, c’est faux, j’ai un peu gonflée bassin. Et dans le squelette de la bonne marche ».

Jura organise экзоскелете 30-40 heures par an. Et la maison s’occupe avec ходунками (« avec de telles encore les grands-mères vont », il rit) et des béquilles

© Roman Канащук/TASS

De nombreux patients viennent à l’hôpital, à la réhabilitation une ou deux fois dans l’année. Jura — trois-quatre fois. Il lui est difficile de ne pas être actif, avant l’accident, il avait un bouillonnement de vie: « J’ai 13 ans partout essayé. Travaillé le maître de cérémonie, ingénieur, gestionnaire, joué dans un groupe de rock ». Maintenant, il est passionné par l’entreprise: « la Première entreprise que nous avons avec l’autre il ya des machines, nous faisons des impressions sur t-shirts, tasses. Le deuxième — IT-business. Je veux apprendre au moins quatre langues, je veux bien gagner. Rêve de se lever sur les pieds ».

Les médecins disent qu’il y a спинальники qui ne vont pas à l’hôpital. « Ils ont pris leurs conditions de vie, mais différemment. Certains baissé les bras — se trouvent sur le lit, d’autres font du sport, travaillent. Un seul homme nous avons appelé essayer de l’exosquelette, et il a refusé. A dit: « Je n’ai. J’ai une famille, des enfants, des affaires », raconte Irina Gorokhov.

Jura de quitter le fauteuil roulant dans le couloir, qui étonnait tout le monde, le costume de « iron man ». Enfin, plaisante: « Peut-être, je suis comme Tony Stark ». Demain, il rentre. Pendant ce cours, il a passé sur les pieds en экзоскелете 10 heures.

Anastasia Stepanova