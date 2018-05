« Les indépendants espèrent la réforme des pensions », rappelle l’UCM

« Quelques milliers de manifestants, souvent mal informés par les syndicats, ne doivent pas mettre en péril la réforme des pensions. Celle-ci est indispensable pour assurer la pérennité du système, mais aussi pour le rendre transparent et équitable. Il est temps de mettre fin aux privilèges, de garantir la justice sociale et de mieux valoriser le travail effectif », a réagi l’UCM, l’organisation d’indépendants en Wallonie et à Bruxelles, à la suite de la manifestation syndicale pour les pensions à Bruxelles.

« La réforme engagée par le gouvernement n’est pas la seule possible, mais elle répond à la double exigence de pérennité et de transparence. Le système à points, en vigueur dans les pays scandinaves, permet de tenir compte des années travaillées et des cotisations versées. Il garantit une liaison à l’indice des prix, mais aussi à l’évolution des salaires. Il permet des formules nouvelles en fin de carrière, notamment la pension à mi-temps. Il transcende les statuts d’indépendant, de salarié ou de fonctionnaire pour assurer à chacun une pension conforme à sa carrière », commente l’UCM.

L’UCM demande la poursuite de la concertation, en particulier sur les mécanismes correctifs qui permettent de tenir compte des carrières longues et pénibles.

Enfin, l’UCM regrette « que les syndicats fassent circuler, à propos de la réforme des pensions, des rumeurs et des informations approximatives » et sèment l’inquiétude.