Les institutions de la culture de la fédération de RUSSIE ont gagné en février près de 1 milliard de roubles

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Fédéral des théâtres, des musées et de la philharmonie de gagné pour le mois de février 964,2 milliards de roubles, leur a visité 1,64 millions de personnes. Ces données ont été fournies dans le cadre de la présentation de l’analyse du système de Comptabilité de la vente de billets », qui a eu lieu mardi le Ministère de la culture de la Russie.

En 2017 au système ont été connectés 56 des musées, le 17 théâtres et deux de la philharmonie, relevant le ministère. « Nous avons créé une un système de comptabilité électronique des visites de musées et de théâtres, alloué assez de financements significatifs, environ 60 millions de roubles, sur la création de systèmes de comptabilisation des billets directement dans les établissements. En 2012, un quart seulement des fédéraux, des musées et des théâtres a été fourni de tels systèmes », a déclaré, en présentant le système, le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky. Selon lui, elle permet non seulement de suivre la vente des billets, mais obtenir des informations concrètes sur l’efficacité du fonctionnement de certaines institutions, et, d’une manière structurée.

En outre, at-il ajouté, son développement a donné la possibilité de réduire radicalement le papier de la présentation et de réduire la charge administrative pesant sur le personnel, ainsi que la réponse à toute demande de la statistique exige une énorme quantité d’efforts de la part de tous les participants.

Le système de Comptabilité de la vente de billets » vous permet de générer des rapports sur toute une série de paramètres, dont le type d’institutions (musées, théâtres, la philharmonie), la période de temps (année, trimestre, mois, semaine, aléatoire), exploration (jour, semaine, mois, trimestre, année), l’unité de mesure (vente en roubles, ou la fréquentation). En outre, la comparaison de la même période.

Par exemple, en haut du classement des ventes pour le mois de février entre les théâtres entrés dans le Grand théâtre, le théâtre Mariinsky, le Théâtre Vakhtangov, Petit théâtre et MKHT nom de Tchekhov. Le plus en février visité le musée de l’Ermitage, la galerie Trétiakov, Moscou, le Kremlin, le musée des beaux-arts au nom d’A. S. Pouchkine et de l’IGM, les notes de service de presse du Ministère de la culture.