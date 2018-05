© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

LYON (France), le 16 mai. /TASS/. « Marseille » et madrid Atletico madrid mercredi rencontreront en finale de la deuxième de football de l’euro – League. Rendez-vous à Lyon accompagne неспортивная composante – les autorités françaises craignent des affrontements fans.

« Marseille » et « Lyon » une fois déjà, était passible de la saison en cours, le comportement agressif de ses fans. Les fans du CSKA moscou, en particulier, pourrait retenu par la collision lyonnais fans de la police locale avant le match de commandes en 1/8 de finale du tournoi. À Lyon attendu de l’ordre de 10 500 supporters de l’Atlético.

Les mesures de sécurité seront élevés. Pour la protection de l’ordre dans le stade et dans le centre-ville sera alloué 1250 représentants de l’ordre – deux fois plus que dans les jours de match du championnat d’Europe 2016. 200 stewards seront séparément à suivre pour les fans de « Marseille » directement au stade. Seulement les managers sur la scène sera 1100.

Le retour de l’équipe Simeone

« Marseille » dans la cinquième fois jouera la finale de l’eurocup. Dans l’ère du président de Bernard Tapie (1986-1994) de l’équipe, dans laquelle brillent Jean-Pierre Papen, Chris Waddle, Abedi Pelé, jeunes Didier Deschamps et le gardien de but Fabien Barthez, a perdu en finale de la Coupe des clubs champions européens srpska « Црвене Étoile aux tirs au but, en 1991, deux ans plus tard, a battu en finale est déjà Ligue des champions de l’italien « Milan ».

Depuis марсельцы deux fois atteint la finale de la Coupe de l’UEFA (le prédécesseur de la Ligue de l’Europe) et les deux fois perdu: en 1999, l’équipe avec le champion du monde de Laurent Blanc en tant que capitaine a cédé la star italienne « Parme » de moscou « Loujniki », et en 2004 марсельцы, menées par l’attaquant Didier Drogba et Бартезом à la porte, perdu espagnole de Valence. Il y a deux ans le nouveau propriétaire du club de devenu un homme d’affaires américain Frank Mccourt, un peu plus tard, presque entièrement обновившуюся équipe a dirigé le français Rudi Garcia.

Марсельцы acier n’est qu’un sixième au championnat de France la saison dernière et a commencé un chemin dans le Championnat d’Europe avec l’avant-dernier, troisième tour de qualification, où ont été passés belge d’Ostende » (4:2, 0:0) et slovène « Domžale » (1:1, 3:3). La phase de groupe марсельцы ont terminé deuxièmes dans la société autrichienne « Salzbourg » turc « Коньяспором » et portugaise « Виторией ». En séries éliminatoires de l’équipe de Garcia a frappé la portugaise « Braga » (3:0, 0:1), espagnol « Athletic » (3:1, 2:1), allemand « Leipzig » (0:1, 5:2) et Salzbourg » (2:0, 1:2).

Madrilènes ont gagné l’uefa europa league en 2010 et 2012, et pour la deuxième fois déjà, sous la direction de Diego Simeone. À partir de 2012 en fonction jusqu’à présent, six joueurs de Diego Godin, Gaby, Сауль, Filipe Luis, Juanfran et Coquet. Depuis lors, l’équipe s’est habituée à prendre d’assaut la Ligue des champions, deux fois atteint la finale du tournoi, une fois – avant les quarts de finale et les demi-finales.

Actuelle еврокубковую la campagne madrilènes, les victimes de tiers dans le championnat d’Espagne la saison dernière, a commencé dans le groupe de la Ligue des champions, mais servent seulement à des tiers après « Roms » et « Chelsea ». Dans les éliminatoires du championnat d’Europe de l’équipe de Simeone sûrement pris le dessus sur le danois « à Copenhague » (4:1, 1:0), de moscou de la « Locomotive » (3:0, 5:1), le portugais Sporting » (2:0, 0:1) et les anglais « de l’Arsenal » (1:1, 1:0).

Attention à Гризманну et Пайету

Le vainqueur du tournoi recevra un droit de démarrer la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine, et ce sera un atout supplémentaire pour « Marseille ». Si les madrilènes déjà à se qualifier pour le tournoi à l’issue de l’actuel championnat d’Espagne (la deuxième dans le classement pour la tournée jusqu’à la fin), марсельцам, comme l’a écrit l’un des journaux locaux, à la « folle semaine ». Pour la tournée jusqu’à la fin du championnat équipe de Garcia à la traîne en marchant le troisième, « Lyon » sur un point dans la dernière journée de jeu, « Marseille », le samedi prendra sur son terrain « Amiens », « Lyon » – « Nice ». Et dans cette situation, l’équipe de Garcia s’est placée elle-même, samedi, après avoir joué un match nul contre le « Генгамом » (3:3).

Мадридцам devra faire sans son charismatique entraîneur sur le banc – Simeone, a été suspendu quatre matches pour insulte à un juge dans le premier match de demi-finale contre Arsenal. L’équipe peut compter sur tous les meilleurs, en vertu de la question seulement la participation de Хуанфрана, qui peut remplacer horvath Chimay Врсалько. L’attention particulière des MÉDIAS accordent l’un des leaders de l’équipe de France et de l’Atletico madrid, l’attaquant Antoine Гризманну, qui est né dans la ville de Mâcon, à 61 km de Lyon.

« Marseille » s’attend à ce que la préparation complète à la rencontre conviendra récemment rétabli contre les dommages de chef d’équipe, Dimitri Пайет, qui est de sept transmissions est le meilleur assistant de l’uefa tournoi. Probablement pas en mesure d’aider les partenaires de défenseur central Rolando, qui remplacera déjà familiaris sur cette position nominale milieu défensif de Luiz Gustavo. En l’absence de longtemps blessé, l’attaquant Costas Митроглу dans l’attaque jouera Valère Germain. Les autres chefs d’équipe – Lucas Окампос, Adil Rami, Florian Thauvin, le gardien de but Steve Mandanda – prêts à la confrontation.

La rencontre, qui aura lieu sur le stade de Lyon », en présence de 57 mille spectateurs, entretiendra les hollandais de la brigade des juges dirigée Par Кейперсом. Début du match à 21:45 gmt.