TARASOVKA /la région de Moscou/ le 4 mai. /TASS/. Les footballeurs moscou de « Spartacus » Denis Glushakov, Nikola Maksimovic et Zé Luís de manquer le match du championnat de Russie avec « Rostov » en raison de blessures. À propos de cette conférence de presse, a déclaré le coach rouge-blanc Massimo Carrera.

« J’Глушакова des problèmes de genou, il s’entraîne individuellement. J’ai un autre jour pour résoudre le [questions sur la composition]. Ni sur le terrain ni sur le banc, nous ne verrons pas Глушакова, Maksimovic et Zé Luis, et tout le reste, en principe, en bonne santé », a déclaré Carrera.

Le milieu de terrain et capitaine de « Spartacus » Glushakov a reçu une contusion du genou de la composition de la leçon d’entraînement de l’équipe à la fin d’avril. Le défenseur Maksimovic et l’attaquant Zé Luís récupéré après des lésions musculaires, en raison de laquelle les footballeurs n’ont pas été complètement débloquer le match de la 28-ème tour du championnat de Russie contre la perm « Амкара », qui est rouge et blanc ont gagné avec un score de 2:0.

En plus des joueurs dans le cadre de « Spartacus » sont restaurés après les blessures des défenseurs de George Джикия et Serdar Taski, ainsi que le milieu de terrain de Giano Robles.

Réunion de la 29-ème tour Fédération de football de premier league, « Spartacus » et « Rostov » aura lieu à « la Découverte de la Scène » samedi, début 19:00 gmt.