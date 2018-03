L’entraîneur principal de « Spartacus » Massimo Carrera

TARASOVKA /la région de Moscou/ 3 mars. /TASS/. Le club de football « Locomotive » est le favori dans le championnat de Russie, les joueurs moscou de « Spartacus » besoin de battre des cheminots. À propos de cette conférence de presse, a déclaré le coach rouge-blanc Massimo Carrera.

Le jeu de la 21-ème tour Fédération de football de premier league, de la « Locomotive » et « Spartacus » aura lieu dimanche au stade des chemins de fer-Arena ».

« De « Locomotive » dans les huit points de plus, ils sont plus forts que nous et sont les favoris dans la course au titre. En ce moment, c’est une équipe que vous avez besoin pour gagner le match de demain est très important, car nous devons essayer de les rattraper. Lors de cette « Locomotive », « Spartacus », « Zénith » et le CSKA se trouvent dans la même catégorie de poids », estime Carrera.

Aussi le spécialiste italien a déclaré que le match avec le « Moteur » de manquer l’attaquant Zé Luís, ainsi que les défenseurs de Salvatore Bocchetti et Serdar Taski. « Taski continue le traitement, Bocchetti senti une petite douleur hier à cause du froid et de Zé Luís de vieux problèmes. Vous pouvez attendre demain Maksimovic dans le onze de départ, parce qu’il me reste toujours deux défenseurs centraux », – a déclaré Carrera.

L’entraîneur a déclaré aux journalistes qu’il n’a pas de conflit avec les joueurs de l’équipe. La précédente édition de « Sport de jour en jour » a rapporté, citant une source que l’entraîneur principal de l’équipe il y a un conflit avec les milieux de terrain Denis Глушаковым et Fernando. « Comme l’écrivent les gens qui veulent nuire à nous, mais je n’ai aucun problème avec les joueurs. Je suis ici pour donner le résultat, je ne peux donc parfois choisir un joueur dans la composition sur le jeu », a déclaré Carrera.

« Spartacus » après 20 tours occupe la quatrième place dans le championnat de Russie, en achevant 37 points, « Locomotive » est le premier (45).