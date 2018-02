Les leçons de la collecte sélective des ordures, prévoit d’introduire dans Balashikha

Le chef de district urbain de Balachikha Sergey Юров

MOSCOU, 1er février. /TASS/. Le chef de district urbain de France de la région de Moscou, Sergueï Юров a commandé dans le délai d’un mois, un projet de mise en œuvre de leçons de la collecte sélective des ordures dans les jardins d’enfants et les écoles de la municipalité. Cela a été rapporté jeudi le service de presse de l’administration de la ville.

« Nous avons peu à peu devons enseigner aux gens comment gérer correctement des déchets solides municipaux. Dans les écoles et les jardins d’enfants de la ville, nous prévoyons d’introduire des leçons pour la collecte séparée des ordures. Après un mois, je suis en attente de propositions concrètes sur ce plan », indique le service de presse de mots Юрова.

Le chef de circonscription a souligné que pour Balashikha le thème de l’écologie est primordiale. La municipalité se trouve la poubelle de polygone « Кучино », qui a été fermé en juin 2017, après une demande du président. Après la conservation de la décharge à la fin de août de l’année dernière, les habitants les quartiers de Moscou et la rgion de Moscou a commencé à se plaindre sur une forte odeur. En novembre 2017, les scientifiques ont constaté que la piscine du polygone est la principale source de pollution de l’air sulfure d’hydrogène dans cette partie de la région métropolitaine de l’agglomération.

Les plages de la Banlieue de moscou maintenant захороняется une grande partie des débris de la région de la capitale: Moscou transporte dans la Banlieue près de 6,8 millions de tonnes de déchets municipaux, la région lui-même génère encore de près de 3,9 millions de tonnes chaque année. Une petite partie de ces déchets sont triés et recyclés. Les autorités de la Banlieue de moscou comptent réduire la part des déchets sur les sites d’enfouissement d’ici à 2021, à 82%, et jusqu’à 54% à 2023, grâce à l’introduction de la collecte sélective des ordures dans les municipalités de la région et de lancer de nouvelles capacités de tri, de recyclage et d’incinération.

Balachikhinsky ville du district est inclus dans le nombre de 13 pilotes des municipalités, qui ont commencé à introduire une collecte séparée des déchets en 2017. Sous le nouveau système est équipé 141 plate-forme de conteneurs. Selon Юрова, jusqu’à la fin du printemps pour la collecte sélective обустроят 250 sites dans la région.