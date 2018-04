Les légendaires, les musiciens se produiront sur le concert de gala de la Journée du jazz à saint-Pétersbourg

Herbie Hancock

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Vainqueur de 14 Grammy awards, Herbie Hancock, le bassiste et compositeur de Marcus Miller, le quatuor vocal The Manhattan Transfer, le saxophoniste Рудреш Махантхаппа, le chanteur Kurt Elling et beaucoup d’autres excellents musiciens se produiront sur le concert de gala « de toutes les étoiles » à VII de la journée Internationale du jazz le 30 avril, à Saint-Pétersbourg. Dans une interview TASS a rapporté le codirecteur artistique de la fête, le chef de Moscou de l’orchestre de jazz Igor Бутман.

Interview

Igor Бутман: l’Europe craint la concurrence de nos jazz

« Viendrait d’une légende, directeur artistique d’un concert de gala, vainqueur de 14 Grammy awards et l’un des plus influents musiciens de jazz de la modernité Herbie Hancock. Viendra un bassiste, compositeur Marcus Miller, qui était le directeur de la musique et l’auteur de la musique de Miles Davis dans les dernières années de sa vie. Viendra un des meilleurs dans l’histoire du jazz vocal quatuors The Manhattan Transfer, dont les hits chante tout le monde. Viendront célèbre des états-unis saxophoniste virtuose d’origine indienne Рудреш Махантхаппа et chanteur Kurt Elling, reconnu depuis de nombreuses années l’un des meilleurs chanteurs de jazz du monde », – a déclaré Бутман.

Selon джазмена, pour le discours de ses collègues sera assurée techniquement bien équipé pour les enfants – scène théâtre Mariinsky-2″. « Valery Абисалович Gergiev (directeur du théâtre Mariinsky – env. TASS) a bien voulu nous réunions, annulant même абонементный concert », dit – il.

Le festival mettra en vedette et les plus célèbres russes jazzmen: lui-même Бутман en tant que soliste (saxophone) avec le jazz orchestre, chef d’orchestre et pianiste Anatoly Kroll, fondateur de saint-pétersbourg, à la Philharmonie de jazz David Голощекин, pianiste et chanteur Oleg Аккуратов, le trompettiste Vadim Эйленкриг et le batteur Oleg Бутман.

Igor Бутман a souligné que, même artistique, codirecteur de la Journée du jazz ne pouvait pas influer sur la liste des participants, qui a été le directeur musical de la fête, le compositeur, pianiste et chef d’orchestre John Beazley et de l’équipe de l’Institut de jazz le nom de Thelonious Monk. « Même si nous avons fourni la liste et ont mis un astérisque les noms de ceux qui doivent être inviter, – personne n’aurait regardé ces marques », dit-il.

La Journée internationale du jazz a été créé par l’UNESCO en 2011, à l’initiative américaine de jazz, pianiste et compositeur, ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock, depuis 2012, la célébration se déroule chaque année le 30 avril. Cette année, la capitale de la Journée du jazz pour la première fois deviendra une ville de russie – Saint-Pétersbourg.