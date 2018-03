Les limitations de vitesse sur autoroutes revues à la baisse en Flandre

Les limitations de vitesse sur les autoroutes en Flandre sont revues à la baisse, a fait savoir vendredi après-midi le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) en raison du risque de verglas.

Cette mesure a été demandée par la police de la route. Des panneaux lumineux dynamiques signaleront les changements.Dans les provinces d’Anvers et de Flandre orientale, la vitesse maximale sur autoroute sera de 70 km/h et en Brabant flamand de 90 km/h. En Flandre occidentale, l’A11 entre Bruges et Knokke sera limitée à 70 km/h.

De nombreuses glissades ont déjà été signalées sur cet axe. Vers 13h30, l’autoroute a même du être complètement fermée au trafic à hauteur de Bruges en direction de Knokke. Les heures de pointe du soir risquent d’être compliquées, avertit le Centre du trafic.