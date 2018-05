Les localités de la république de Kabardino-Balkarie purgé de les contaminants dangereux

Le recyclage des lampes au mercure

NALTCHIK, le 10 mai. /TASS/. Le personnel de recherche scientifique et technique de l’entreprise « Антиртутный centre » dans la république de Kabardino-Balkarie, qui depuis les années 1970 est engagée dans la recherche de mercure, a développé un programme de collecte et de recyclage contenant une substance dangereuse des lampes fluorescentes, ainsi que sur le nettoyage de l’invisible, mais les contaminants dangereux d’hôpitaux et d’écoles de la république, dit TASS jeudi spécialiste en chef du centre de Timour Шапиев.

Selon l’organisation Mondiale de la santé (OMS), le mercure peut avoir des effets toxiques sur le système nerveux, digestif et immunitaire, ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. De l’OMS, le mercure est considéré comme l’un des dix principaux produits chimiques qui présentent un défi pour la santé publique. En 2013, l’OMS a appelé à la pleine cesser d’ici à 2020, l’utilisation du mercure dans les thermomètres et les appareils de mesure de la pression artérielle. Depuis juillet 2018 en Russie sera limitée à utiliser les anciennes lampes à vapeur de mercure et d’accessoires, y compris les lampes fluorescentes.

« La première étape des travaux (sur la mise en œuvre d’un programme de traitement de ртутьсодержащими des déchets de la CDB — env. TASS) suppose l’examen de tous les établissements de santé et les institutions de l’éducation, de la deuxième étape — демеркуризация (nettoyage de la vapeur de mercure) trouvés contaminés par places de, et la troisième est la mise en œuvre d’un système de collecte des déchets contenant du mercure de la population », a déclaré Шапиев.

Maintenant, selon lui, de la gestion des déchets contenant du mercure, dans la république se résume à leur collecte et à l’exportation hors de la région, où les éliminés des entreprises spécialisées. En perspective, lors de l’accroissement du volume de ces déchets et en présence de contrats de leur élimination « Антиртутный centre » peut exercer cette activité lui-même.

« Nous avons dans la république il y a une installation pour le recyclage, il a été acheté il y a plusieurs années, mais n’est pas utilisé à son lancer, il faut créer une infrastructure, d’équiper le local, le besoin de personnel supplémentaire pour le personnel. Par conséquent, jusqu’à présent, nous nous sommes engagés dans l’exportation de tubes fluorescents et autres déchets en dehors de la république. Tout au cours de notre travail (depuis 2009) a été emporté près de 80 mille lampes fluorescentes. L’année dernière, nous avons emporté sur l’élimination de 9,42 milliers de lampes, 426 thermomètres et 130 kg d’autres des déchets contenant du mercure », — a dit l’expert principal « Антиртутного centre ».

Спецрастворы au lieu de permanganate de potassium

Cependant, d’exporter et d’éliminer les déchets contenant du mercure, n’est pas suffisante, de l’avis de la république de kabardino-балкарских spécialistes, aujourd’hui, dans de nombreux socialement établissements, surtout les hôpitaux et les écoles, on demande la tenue d’événements spéciaux pour le nettoyage de la pollution au mercure, précédemment accumulés.

« Fondamentalement, la source de l’infection dans ce cas sont brisés, les thermomètres au mercure. Au cours des derniers mois, nous avons mené un travail d’enquête et partielle démercurisation hôpital clinique à Naltchik et à l’hôpital républicain. Au total, selon les informations que nous recueillons, aujourd’hui, environ 30 à 40% des établissements de santé de la république ont ртутное l’infection et nécessitent des activités de démercurisation… Aussi maintenant nous concluons un contrat avec les écoles de la république, en outre, un décret du gouvernement, le résultat doit devenir de plus en plus le système de travail avec les municipalités », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Le fait que vous débarrasser complètement de vapeurs de mercure dans la pièce où s’est écrasé, par exemple, normal, thermomètre médical, sans outils spéciaux est pratiquement impossible. Visible de nous les boules couvertes de couche invisible микрортути, qui crée une énorme surface d’évaporation. Enregistrer cette invisible de mercure à l’aide d’un dispositif spécial — le mercure, analyseur de gaz, qui montre la quantité de mercure contenue dans un mètre cube d’air. Sanitaire de la norme pour les locaux d’habitation — 0,0003 mg, ce n’est pas nuisible à la santé humaine, mesure une fois, comme dans la pièce s’est écrasé normal thermomètre, montrent un excès de 15-30 fois », — a expliqué Шапиев.

Dans ce cas, selon lui, микрортуть ne supprime pas le matériel de manipulation de fonds. « Sont, par exemple, une solution de soude ou de permanganate de potassium, parce qu’ils créent микрокапельках la couche d’oxyde de mercure et qu’elle cesse de s’évaporer. Mais au bout de quelques jours, surtout après le nettoyage humide, à l’intérieur apparaît à nouveau la concentration de vapeur de mercure — couche élémentaire lavé. On considère également que vous pouvez vous débarrasser de mercure à l’aide de хлорсодержащего de la solution, par exemple, « Blanc ». Mais le mercure, en se reliant avec le chlore, ce qui constitue un très toxiques, qui peuvent être plus dangereux que le plus de mercure », — a dit l’expert principal « Антиртутного centre ».

Encore une demi-douzaine d’années dans la république de Kabardino-Balkarie ont développé des compositions, qui, selon les experts « Антиртутного centre », permettent de neutraliser ртутное la pollution complètement. « Nos médicaments interagissant avec le mercure, forment un complexe qui est soluble dans l’eau et cesse de s’évaporer. Après le traitement par les mesures dans les locaux montrent zéro sur le mercure. L’un de ces médicaments est inclus dans методичку MES de la fédération de RUSSIE, et c’est de ces médicaments, nous travaillons, en passant демеркуризацию », a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Pilote de la région

Selon l’adjoint au chef de GU MES CDB Mehemmed Анаева, le projet de gestion des déchets de mercure, qui sont prévues dans la région, peut devenir un projet pilote pour l’ensemble du Caucase du Nord.

« Maintenant, le programme Sur les mesures visant à résoudre les problèmes de la pollution par le mercure sur le territoire de la république de Kabardino-Balkarie » se trouve sur l’harmonisation dans le gouvernement de la république. Je pense que ce travail sera pilote sur le territoire du Caucase du Nord… Dans le cadre du programme décrit le système de collecte, de transport et de recyclage des déchets d’économie d’énergie et des lampes fluorescentes, des thermomètres, des piles de la population de la CDB et des organisations, ainsi que демеркуризация intérieur… c’Est le premier programme similaire, considérée ici d’attirer le budget de la république, ainsi que l’implication des organisations de fonds, les ministères et organismes », a déclaré Анаев.

Comme l’a rapporté TASS le vice-ministre de la nature et de l’écologie de la CDB Oleg Konovalov, aujourd’hui dans la république la question de l’emplacement de la collecte des déchets contenant du mercure.

« Selon la législation en vigueur, le bureau municipal de l’éducation de la république doit déterminer l’emplacement d’installation sur le territoire de chaque localité, des conteneurs pour la collecte des déchets lampes à vapeur de mercure, le mercure des thermomètres thermomètres il, et travaillées petites sources de courant — piles. C’est vraiment un problème, il faut examiner de près », — a conclu le vice-ministre.