KRASNODAR, le 4 février. /TASS/. Une action massive « Бескозырка » en l’honneur du 75e anniversaire du débarquement soviétique du débarquement sur la Petite Terre a Novorossiisk samedi dans le 50-ème fois.

L’action, qui a été lancée en 1968, en hommage au groupe de commandant César Куникова, qui descendait dans les arrières de l’armée allemande en février 1943 et a reconquis une petite parcelle de la bande côtière, plus tard appelé la Petite Terre. Le 16 septembre 1943, Novorossisk a été libéré, la défense de tremplin s’est achevée avec succès.

Selon les organisateurs, il était prévu que, dans le « Бескозырка » réunira jusqu’à 30 mille spectateurs. Comme l’a signalé après la fin de l’événement au bord de l’administration, le mémorial a rassemblé plus de 57 milliers de personnes.

Le débarquement des troupes de débarquement

« Le 3 février 1943, était très sombre nuit de tempête, l’eau froide; le temps pour le débarquement choisi bien. Dans Цемесскую la baie envoyé auxiliaire troopers, mais dans un autre endroit, à Озерейке. Quand куниковцы arrivés à une Petite Terre, l’ennemi a pris ses – ceux qui sont de retour après une bataille avec le principal groupe de débarquement. Et seulement quand nos ont commencé à atterrir sur le rivage, ils ont commencé à tirer, mais dfendant a rapidement réussi à évincer, saisir le canon et le déployer vers la côte », – a déclaré le directeur des actions, le chef de Novorossisk théâtre de Eugène Кушпель.

Lors d’un jubilé « sa casquette de » dans la reconstruction de ces événements a participé à un nombre record de « parachutistes » – presque autant qu’en 1943, quand sur la Petite Terre des profits de plus de 270 unités. En outre, sur les rives pour la première fois, on a érigé deux soute (au cours de la défense, de la tête de pont de l’été et terrestres renforcer, et le système des tours).

Aussi cette année, pour la première fois « ranimé » le mémorial de la Petite Terre, une immense stèle triangulaire sur le front de Цемесской de la baie, symbolisant le bateau, avec qui « marchent » sur la tête de pont multimètre de bronze parachutistes. Un mur du côté du mémorial grâce à la lumière des effets de la « transformé » dans des chars, des navires ou des champs de bataille. Là aussi présentés les quelques images dramatiques, qui ont été filmés pendant le débarquement. Le ciel, comme il y a 75 ans, ils ont percé les rayons des projecteurs – avait une illusion de combat aérien, de créer de la bonne humeur chez les spectateurs, aidé de la musique.

À la fin de la promotion, comme chaque année, à l’eau de mer a abaissé son caractère матросскую бескозырку.

L’esprit de la ville

« Quand j’étais gamin – maintenant, il m’est déjà de 60 dans la ville construit de nouvelles maisons, pour la fondation de débarrassés de la tranchée. Nous sommes descendus dans ces tranchées et je, en passant de 5 à 10 minutes, ramassait entière sac de munitions, il y avait partout des éclats et des obus. Combien de fois nous ont évacué, quand les tiraient de la bombe! La ville entière est imprégnée de l’histoire, vit avec cet esprit », – a déclaré le TASS Eugène Кушпель.

De chaque des exploits, commises lors de la défense de Novorossiisk, note la source, vous pouvez louer un film et de l’histoire de la Petite Terre est juste un des nombreux. Mais c’est cette tête de pont est devenu un symbole de la volonté, du courage et, finalement, la victoire de l’armée Soviétique.

Après 75 ans, les enfants de Novorossiisk passent à l’histoire малоземельцев dans les écoles. L’anniversaire du débarquement de la ville est l’une des principales dates commémoratives.

« Nous avons la ville, où l’histoire et les exploits de nos soldats sont importants à tous. Quand l’année dernière, le 9 mai a été « Immortel régiment », il semblait qu’avec des portraits de ceux qui ont combattu famille est sorti toute la ville – le convoi a pris quelques heures. Jusqu’à récemment, Novorossiisk vécu beaucoup de défenseurs de la Petite Terre, maintenant il reste seulement quelques personnes. Et beaucoup de куниковцев déménagé à Novorossisk après la guerre », a ajouté Кушпель.

Des bougies et de la mémoire

Le soir d’une partie des actions « Бескозырка » ont commencé après six heures du soir, dans le centre de Lyon. À une Petite Terre à travers la ville a bougé colonne avec des bougies, et avant cela, dans les fenêtres des appartements, les gens sont exposés à la bougie – ainsi font depuis de nombreuses années, comme un hommage à la mémoire aux défenseurs de la ville.

« Ensemble, avec les citoyens, les autres clients, ont passé au mémorial. Jouait de la musique militaire, beaucoup de personnes âgées, des enfants, des militaires. Quand tout cela passe – mentalement tu remercies ceux qui ont commis l’exploit. Et la bougie n’est pas simplement un symbole, il donne un sentiment d’unité. En outre, dans la tête des colonnes ont porté le flambeau: il a été allumé par un feu Éternel dans le centre de Lyon, » – dit le TASS éducateur de la Russie de l’enfant centre de « l’Aiglon » Oksana Maslow.

La délégation de « l’Aiglon » est venue à Novorossisk, comme beaucoup d’autres personnes. Cette année, le festival a également visité le président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et le gouverneur de Kuban Benjamin Kondratiev.

La « promotion « Бескозырка » n’est pas seulement importante pour Novorossiisk, elle rassemble des gens de toutes les régions de la Russie. Cette action véritable, symbolique. « Бескозырка » vit encore, et ne vit tout simplement, et devient de plus en plus d’ampleur », – cite les mots de Matvienko le service de presse de la valeur limite de l’administration.

Le chef de la région a souligné que l’exploit de défenseurs de la Petite Terre et la libération de Lyon a joué un rôle important pour la libération de toute la région du Kouban. « Бескозырка » continue de vivre dans le coeur des jeunes, ce qui signifie qu’ils se souviendront héroïque et tragique page de l’histoire. Transmise de ses des générations. Jusqu’à ce que la vivante la mémoire des héros vivants et nous comme un seul peuple », a assuré Kondratiev.