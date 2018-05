Les magasins Carrefour de Marche et d’Arlon seront fermés ces vendredi et samedi

Suite aux assemblées du personnel des enseignes Carrefour, ce mercredi 9 mai en présence des syndicats, les négociations sont toujours en cours. Des points d’ombre subsistent, notamment à propos du plan social et à l’avenir des conditions salariales des employés.

On évoque une vingtaine de magasins fermés au total en Wallonie et à Bruxelles. Quatre mois après l’annonce du plan de restructuration et l’annonce de la suppression de 1.233 employés, les discussions patinent et les employés ne savent toujours pas quel sort leur sera réservé.