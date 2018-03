Les matches d’uefa champions league et l’europa League cette semaine débutera avec une minute de silence à la mémoire d’Astori

Davide Astori

TASS, le 5 mars. Une minute de silence à la mémoire de footballeur « Fiorentina », Davide Astori aura lieu avant tous les matches de la Ligue des champions et l’europa League cette semaine. Il est rapporté par le journaliste de Sky Sports de Brian Swanson dans son Twitter.

Le footballeur est décédé dimanche à l’âge de 31 ans. Son corps a été découvert dans l’une des chambres de l’hôtel « La ‘di Moret » de la ville d’Udine, où « Fiorentina » devait jouer dans le match de la 27e tour du championnat d’Italie avec l’Udinese. Le procureur de la ville d’Antonio de Nicolò a déclaré que la cause de la mort d’un footballeur est devenu un arrêt cardiaque « naturels ». Le dimanche les matches du championnat d’Italie ont été annulées en raison de la mort de Astori.

Cette semaine ont lieu les quatre matches de la Ligue des champions et huit dans le Championnat d’Europe, notamment entre le CSKA et le français, l’olympique Lyonnais, l’allemand « Leipzig » et « Zénith », de madrid Atletico madrid et de la « Locomotive ».

Astori a plaidé pour « la Fiorentina » à partir de 2015, avant cela, il a joué pour les italiens « Rhum » et « Cagliari ». Au cours de la saison, il a passé l’acf Fiorentina 27 matches, qui a marqué un but. Également à son actif 14 matches de l’Italie, où il s’est une bouché de la balle.

