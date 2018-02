Les médecins se tiendra à Moscou à la coupe du monde 2018 à la formation d’aide sur plusieurs milliers de stades

MOSCOU, 1er février. /TASS/. Près de 200 professionnels de la santé de moscou du Ministère de la santé se dérouleront спецподготовку avant la coupe du monde 2018. Les médecins enseignent correctement apporter les premiers soins dans un de stress et d’urgence au milieu d’une grande foule de gens, il est rapporté jeudi sur le site de la mairie de la capitale.

« Des médecins apprendra rapidement et assembler avec un rassemblement de personnes, ce qui est prévu à la métropole les stades lors des matchs de la coupe du monde 2018. Pour beaucoup de médecins et d’infirmières, ce sera une nouvelle expérience, car ils ne doivent souvent apporter les premiers soins sur plusieurs milliers de stades », – cite le portail des mots de la directrice du département de la santé d’Alexis Hripuna.

Dans la formation des médecins prendront part les employés de Moscou du centre scientifique et pratique médicale de réadaptation, de rééducation et de médecine du sport, du centre Scientifique et pratique de soins médicaux d’urgence.

Auparavant, le gouvernement de Moscou a organisé une formation à l’anglais pour 400 professionnels de la santé.

Les matches de la coupe du monde 2018, qui se tiendront du 14 juin au 15 juillet sur 12 stades dans 11 villes de la Russie.