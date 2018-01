Konstantin Rausch

TASS, le 16 janvier. Moscou « Dynamo » a propos de l’acquisition d’ailier de l’équipe de Russie de football et de l’allemand « Cologne » de Constantin de Raouché. Il est rapporté par l’édition allemande de Kicker.

Selon des données officieuses, le transfert de valeur de 27 ans, le joueur est de l’ordre de €2 millions

Les principales causes de la transition d’un footballeur dans le club sont appelés le désir de Raouché d’obtenir plus de temps de jeu, ainsi que de prendre part à la coupe du monde. L’intervention dans le « Dynamo » qui lui permettra de rester en permanence dans le champ de vue de l’entraîneur de l’équipe nationale de Stanislas Черчесова.

Rausch né dans la région de Tomsk dans le village de Кожевниково (population de 8 mille personnes), et à l’âge de six ans, il a émigré avec ses parents en Allemagne. A agi pour des jeunes et de jeunes préfabriqués en Allemagne. Le passeport de la fédération de RUSSIE, il a reçu dans l’année 2015, et dans l’équipe nationale pour la première fois, a été convoqué en août pour un match amical avec moscou « Dynamo », qui n’est pas considéré comme officiel, de sorte que n’avait pas sous les auspices de la fédération Internationale de football (FIFA). Au début d’octobre, en 2017 de la FIFA a autorisé le joueur à agir pour la slection de la Russie, après quoi le défenseur a participé à quatre matchs de l’équipe – avec южнокорейцами (4:2), les iraniens (1:1), les argentins (0:1) et l’espagne (3:3).

Rausch préconise « la Cologne » à partir de mai 2016, et a participé à 52 rencontres de l’équipe. En octobre dernier, le joueur de son contrat avec le club jusqu’en 2021.