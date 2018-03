NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Le nombre de téléspectateurs aux états-UNIS, regardaient le dimanche 90-ème cérémonie des Oscars, a diminué de 16% par rapport à l’année dernière. Cela a été rapporté lundi le journal Variety citant les résultats préliminaires de l’étude du service de Nielsen.

Un an plus tôt diffusion de la cérémonie a rassemblé de la télévision 32,9 millions de personnes, le score était de 22,4 point, soit son plus bas niveau depuis 2008. Cette année, le classement de trois heures de la diffusion de la société de télévision ABC de théâtre Dolby à Los Angeles était de 18,9 points.

Dans la version finale de classement, les notes de Variety, il y aura des ajustements tenant compte de trois heures de décalage horaire entre la côte est des états-UNIS, où la diffusion a commencé à 20:00 heure locale, et de l’ouest, où les spectateurs ont suivi la cérémonie à partir de 17:00. Également dans le classement général seront inclus des données sur les spectateurs, qui, après la fin de la cérémonie regardé les programmes d’information.

À la 90-ème cérémonie de remise du prix « Oscar » le premier prix a reçu l’un des favoris pour se terminer оскаровского de la saison, de l’image de la « Forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro. Dans les principaux acteur catégories de la victoire remportée américain Francis Макдорманд pour son rôle dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) de Martin Макдоны et le britannique Gary Oldman, qui a joué de Winston Churchill dans le film de Joe Wright « Sombres temps » (the Darkest Hour).

Russe de la peinture « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev dans la lutte pour la récompense dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » a cédé la place à chilienne bande « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica).