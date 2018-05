Les MÉDIAS: la première fois cette année, le groupe japonais est allée sur les Kourily de безвизовому l’échange

TOKYO, le 11 mai. /TASS/. Le premier en 2018, le groupe de citoyens japonais composé de 60 personnes est allée vendredi à безвизовую voyage au sud des îles Kouriles, dans le cadre établie entre le Japon et la Russie, les programmes d’échanges. Sur cela a communiqu l’agence Kyodo.

Le voyage durera jusqu’au 14 mai. Il est prévu que les japonais visitent les tombes de leurs ancêtres, sur l’île de Kunashiri, après quoi le retour au port de départ Немуро dans le nord de la préfecture d’Hokkaido.

Sud des îles Kouriles sans visa sur un bateau « Этопирика » peuvent assister à des anciens habitants de ces territoires, ainsi que les membres de leurs familles, des chercheurs, des représentants de la société civile et des journalistes. La durée de la visite est limitée à des conditions climatiques extrêmes.

Les visites sans le visa de ce type ont lieu depuis 1991. Durant cette période, le Japon a visité plus de 8 mille habitants des îles Итуруп, Kunashiri et Shikotan, et la partie sud de Fumé a visité plus de 18 millions de japonais.