Les MÉDIAS: la première guitare électrique de George Harrison est mis aux enchères pour $300 mille

LONDRES, le 7 mai. /TASS/. La première guitare électrique britannique est un musicien de rock de George Harrison de la légendaire groupe The Beatles mise en vente de Julien’s Auctions à US $200 mille – 300 mille cela a été rapporté par le journal Daily Mail.

Selon priseurs, sur un instrument à cordes Hoffner Club 40 Harrison a joué en tant que guitariste dans le groupe The Carriers. Il troc guitare électrique acoustique à un membre du groupe de liverpool The Swinging Blue Jeans Ray Ennis. Puis, en 1965, Harrison a remis en don aux organisateurs de l’un des festivals de musique, et il a été remis à un membre de allemande le groupe de pop, décédé en 2017. Sa veuve a la guitare sur la vente aux enchères.

Il y a trois ans sur le Julien’s Auctions une des guitares électriques Harrison a été vendu pour $490 mille Nom de l’acheteur alors appelé l’était pas. Le musicien pris de l’utilisation temporaire de cet outil Mastersound britannique, un magasin de musique et joué sur elle pendant quelques apparitions en Angleterre et les îles anglo-Normandes à l’été 1963. En 2014, un autre outil de Harrison Rickenbacker est parti avec un marteau sur la même vente aux enchères pour $657 milliers de

Le groupe The Beatles a été créé dans les années 1960, et se sépare en 1970. Après cela, tous les quatre musiciens – John Lennon (1940-1980), Paul Mccarthy, George Harrison (1943-2001) et Ringo Starr ont commencé leur carrière.