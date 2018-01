Les MÉDIAS: Lady Gaga peut devenir chanteuse officielle de l’hymne de la coupe du monde 2018

Lady Gaga

TASS, le 6 janvier. Populaire chanteuse américaine Lady Gaga peut exécuter l’hymne officiel de la coupe du monde de football en 2018, qui aura lieu en Russie. A propos de l’écrit le journal britannique Daily Star.

Selon le journal, 31 ans, le chanteur a déjà enregistré une chanson et l’a envoyé à l’approbation de la fédération Internationale de football (FIFA). Si l’organisation de ne pas approuver la composition officielle de l’hymne du tournoi, la chanteuse activera dans le nouvel album solo.

Née à New York en 1986, Lady Gaga (de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta) est une chanteuse, productrice et actrice. Elle a publié à ce jour cinq albums vendus, pour un tirage global de 27 millions d’exemplaires. Lady Gaga, connue pour son scandaleux le comportement, a beaucoup de récompenses musicales, dont six Grammy awards. Le magazine Forbes pendant plusieurs années, comprenait à la liste des femmes les plus influentes dans le monde.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.