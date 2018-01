TASS, le 5 janvier. Le footballeur de l’équipe d’Allemagne et d’anglais de Liverpool Emre Can à la fin de la saison en cours sur les droits de l’agent libre passe en italien de la Juventus. Il est rapporté par la chaîne de télévision Sky Sports.

Le contrat de 23 ans, milieu de terrain de Liverpool peut accueillir jusqu’au 30 juin. Selon les règles de la fédération Internationale de football, le club peut négocier avec un joueur au plus tôt six mois avant l’expiration du contrat. Selon Sky Sports, la Juventus a atteint un accord de principe sur le passage de Gian à la fin de la saison à un agent libre.

Gian joue à Liverpool à partir de 2014. Il a joué pour les allemands, le Bayern (2011-13) et Bayer (2013-14). Pour l’Allemagne, il a passé 20 matches et a marqué un but. Dans cette saison, a joué à Liverpool 25 jeux dans les différents tournois, qui a marqué quatre buts et donné trois passes décisives.