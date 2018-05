Les MÉDIAS: l’entraîneur du zenit Mancini a accepté de diriger l’équipe de l’Italie avec la baisse de salaire

L’entraîneur-chef « Zénith » de Roberto Mancini

TASS, le 8 mai. L’italien Roberto Mancini, qui dirige le Zénith de saint-pétersbourg », a donné son accord pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l’équipe d’Italie de football. Il est rapporté par le journal italien la Gazzetta dello Sport.

Mancini a déjà engagé des négociations avec la fédération Italienne de football (FIGC) et a accepté d’aller de façon significative la baisse des salaires. Selon les informations des MÉDIAS, dans le « Zénith » de Mancini gagne de €6 millions d’année. Dans l’équipe d’Italie, il recevra de €2 millions par an. Il est également noté que l’ensemble du budget sur le salaire Mancini et son personnel d’entraîneurs est de 5 millions d’euros par an.

Auparavant, a indiqué que la semaine dernière Mancini devait se rencontrer à Rome avec le vice-commissionnaire FIGC Alessandro Костакуртой et directeur de l’équipe d’Italie Gabriele Ориали. Il devait avoir une réunion avec un commissionnaire FIGC Roberto Фаббричини.

Comme le note l’édition, la FIGC ne veut pas payer une indemnité de rupture de contrat de Mancini avec le « Zénith ». « Zénith » à son tour, ne veut pas simplement lâcher l’italien spécialiste. L’accord entre l’italien et le saint – pétersbourg le club calculé jusqu’en 2020. Dans ce cas, « Zénith » peut déposer une plainte auprès de la fédération Internationale de football (FIFA) et de recevoir une compensation, si la FIFA reconnaît que Mancini a rompu son contrat sans raison valable.

Mancini a dirigé le « Zénith » à l’été 2017. Sous sa direction, le club atteint les 1/8 de finale de l’europa League, où il perdait l’allemand « Лейпцигу » (1:2, 1:1). En un tour avant la fin du championnat de Russie « Zénith » occupe la cinquième place dans le tableau. L’équipe a déjà perdu la chance d’entrer dans la Ligue des champions pour la saison prochaine.

L’Italie n’est pas tombé dans la phase finale de la coupe du monde en 2018 pour la première fois depuis 1958, après avoir perdu les barrages des éliminatoires de l’équipe de Suède. 15 novembre, l’entraîneur de l’équipe Giampiero Ventura a été envoyé à la retraite. Après cela, la fédération Italienne de football a rencontré des difficultés à trouver un remplaçant, car tous les principaux candidats à ce poste, ne se sont intéressés à un tel travail. Le 20 novembre, le président de la fédération Italienne de football, Carlo Тавеккио démissionné.