TASS, le 10 mai. Russie, un groupe de sociétés « Ricky », le créateur de la populaire série « Smeshariki », et de l’american Baboon Animation et 3 Bip ensemble retireront animée de la comédie « Mon ami Финник » (My Friend Finnick). Le jeudi a déclaré au magazine Variety.

Selon lui, l’intrigue de la bande dessinée – histoire de dix ans, les filles sur le nom de Kristen, qui emménage avec sa famille à partir de états-UNIS, en Écosse. Là, l’héroïne de la rencontre magique de la créature sur le nom de Finn.

Comme le note l’édition, la première du film aura lieu en 2020. Son budget sera de $7 millions

Un scénario pour l’avenir de la bande dessinée ont écrit Denis Tchernov, leader du réalisateur de « Smeshariki », Tatiana Belova de groupe « Ricky » et producteur américain Tim Веренко, parmi les œuvres dont – feuilletons « Pokemon » (Pokemon, 1997-2017) et « winx Club – Winx » (Winx Club, 2004-2015).