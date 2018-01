Les MÉDIAS: les ventes d’albums de The Cranberries ont fortement augmenté après les nouvelles de la mort de solistes

Dolores O’Riordan

TASS, le 16 janvier. La demande d’enregistrement du groupe de rock The Cranberries a considérablement augmenté après le message sur la mort subite de ses solistes Dolores O’Riordan. Cela a été rapporté par le portail de TMZ.

Les principales chansons de Dolores О’Риордан et The Cranberries



Selon lui, les ventes de l’album Something Else, sorti en avril 2017, a augmenté de plus de 10 fois, le premier album studio du groupe Everybody Else Doing It – plus de 2 fois. La demande sur le premier album solo O’Riordan Are you listening? également augmenté d’environ 2,5 fois, le portail.

La soliste de The Cranberries est décédée lundi à Londres à l’âge de 46 ans. Les représentants de la chanteuse dans son communiqué de presse ont indiqué qu’aucune donnée sur la raison de la mort de pas encore. La chanteuse se trouvait dans la capitale britannique, à une courte session d’enregistrement. Selon les informations de la chaîne de télévision Sky News, O’Riordan avait l’intention d’écrire une nouvelle version de la chanson Zombie en collaboration avec le groupe de rock Bad Wolves.

