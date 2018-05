NEW YORK, le 5 mai. /TASS/. J’mondaine de Paris Hilton ont volé plusieurs centaines de milliers de dollars avec un compte bancaire et ses photos de nu. Il a fait une femme-pirate, qui est attrapée, a déclaré vendredi le portail d’actualités de TMZ.

Selon lui, злоумышленница Paytsar Bkhchadzhyan a réussi à accéder en ligne à vos comptes bancaires Hilton et à l’aide de données de cartes de crédit a réservé un billet pour le réveillon du nouvel an 2015 à l’hôtel Roosevelt à Los Angeles (Californie). Le pirate avait la fête ces mêmes cartes de crédit, la facture s’élève à environ $40 millions.

L’accusée dans un délai de deux ans régulièrement похищала de l’argent des comptes de l’hôtel Hilton, en dirigeant, en son nom, les demandes de transfert de fonds à la banque. Le même sort a frappé des photos spontanées de Paris pour le compte de son « de stockage en nuage iCloud. Les enquêteurs ont, cependant, pas compris comment le pirate a profité de ces photos.

Злоумышленница a été arrêtée en 2017 et reconnu coupable de collusion et de la fraude électronique. Le parquet requiert le priver de sa liberté de 57 mois et les obliger à payer une indemnisation intégrale de la victime de plus de $318,5 milliers de détermination de la peine prévue pour le 7 mai.

, 37 ans, праправнучка le fondateur de la plus grande chaîne d’hôtels Hilton Hotels de Conrad Hilton a acquis une renommée mondiale grâce à la scandaleuse par les publications de la presse à propos de ses aventures. Il a atteint la popularité comme une actrice, mannequin et designer. Hilton a joué dans les films « Fashion maman » (Raising Helen, 2004), « la Maison de cire (House of Wax, 2005), en 2006, dans les films « au second degré » (Bottoms Up) et « la Blonde en chocolat » (Pledge This!).