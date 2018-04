TASS, le 7 avril. Le russe « Zénith » a déposé une plainte auprès de la fédération Internationale de football (FIFA) en turc de Trabzonspor » en raison du transfert d’azerbaïdjan de l’attaquant de Ramil Шейдаева. Il est rapporté par le azéri portail Azerisport.

Selon la publication, selon la plainte du club de saint-pétersbourg, « Trabzonspor » jusqu’à présent, n’a pas payé service de navette de 22 ans Шейдаева. Le club turc a acheté l’attaquant €169 mille

En août 2016 Шейдаев azerbaïdjanais a reçu un passeport et a envoyé une demande à la FIFA pour un changement de football de nationalité. Шейдаев à 16 ans se sont appuyés sur les déclarations faites par юниорскую et des jeunes la Russie, et fait partie de l’académie de la Russie (à 17 ans) en 2013, a remporté le championnat d’Europe. Le comité sur le statut des joueurs a décidé d’autoriser la Шейдаеву agir pour l’équipe d’Azerbaïdjan.

Шейдаев 12 juillet 2016 a signé un contrat de quatre ans avec le « Трабзонспором ». Au cours de sa carrière dans le « Zénith » il a passé 13 matches, qui a marqué cinq buts et donné deux passes décisives. En février 2017 « Trabzonspor » a Шейдаева à louer à slovaque « travailler ou visiter la ville ». En septembre 2017, l’attaquant a été prêté à azéri « Karabagh », qui a passé 10 matches, mais n’a pas réussi à s’imposer efficaces de l’action.