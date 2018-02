Les militaires russes à la Syrie des NATIONS unies ont aidé à livrer de l’aide humanitaire dans la province de Дераа

MOSCOU, 1er février. /TASS/. Les militaires russes ont aidé à livrer 103 tonnes d’aide humanitaire de l’ONU pour les habitants de la province de Дераа en Syrie. Cela a été rapporté jeudi dans le Centre de la réconciliation des parties en conflit en République Arabe Syrienne.

« Assurée toute sécurité et sans entrave le passage du convoi de l’ONU dans les localités Маншият Ассвийса et El-Джизе de la province de Дераа. Les résidents livré de la nourriture et des objets de première nécessité, d’un poids total de 103 tonnes », – dit dans le message.

En outre, les militaires russes des médecins pour la nuit aidé 102 habitants de la Syrie. Les résidents de la localité Seid-Naya la province de Damas ont livré des produits alimentaires et de biens de première nécessité à un poids total d’environ 2 tonnes, dans le quartier de la maison d’annas de la ville d’Alep organisée par la distribution de pain aux habitants nécessiteux. Dans la localité Сальхиях la province de Deir ezzor livré à l’eau potable.

« Se poursuit le retour des réfugiés et des personnes déplacées », ont – il ajouté dans le Centre. « Seulement la nuit dans leur maison de retour, 81 personnes, notamment dans la province d’Alep – 25, Homs – six, Deir ez-Zor – 50 », – dit dans le message.

Note que pour le dernier jour les militaires russes fixes à des cas individuels de violation du cessez-le-feu dans les provinces de Lattaquié, Alep, Hama, Idlib et dans l’est, (banlieue de Damas).