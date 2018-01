TASS

LATTAQUIÉ, le 3 janvier. /TASS/. Les militaires de la réconciliation des parties en conflit (ЦПВС) ont aidé à organiser la soirée du nouvel an dans le football de la jeunesse du centre de la Ville, mais aussi apporté des cadeaux syrien des enfants.

Un événement de vacances avec le vrai Père Noël et de l’Ébène a eu lieu dans le football de la jeunesse centre au palais de la culture Cheikh Дахер. La soirée du nouvel an russe et en arabe a été organisé par l’association des compatriotes « Don » en collaboration avec les russes de l’armée, a déclaré le vice-président de l’association Tatiana Аллайва.

« Nous menons cette arbre de noël chaque année. Viennent les enfants syriens, et les enfants de mariages mixtes. Cette fois, à un événement de plus d’une centaine d’enfants. Nous sommes très reconnaissants russe militaire pour son aide », dit – elle.

Pour célébrer la nouvelle année de la russie manires en Syrie est une bonne tradition.

« Nous sommes pour la première fois de fêter le nouvel an avec les russes, très intéressant, très bien, et on veut pour nos enfants plus socialisés avec les enfants de Russie », – a dit Nur Haddou, qui a conduit à l’arbre de noël de son fils de trois ans.

Après la présentation les militaires russes ont remis le aux enfants les cadeaux de noël, recueillies par des élèves d’une école de russie et remis en Syrie, un avion de transport militaire.

Le personnel de ЦПВС continuent d’atteindre leurs objectifs après l’achèvement de la campagne militaire en Syrie. Maintenant, les efforts des militaires russes sont concentrés sur l’aide à la réinsertion dans leurs foyers des réfugiés et de la sortie des civils des zones de деэскалации. Tâche comprend la planification et la fourniture de l’aide humanitaire à la population syrienne, la coordination de l’infrastructure des victimes de la guerre de régions, d’aider au retour des réfugiés, la médiation et la coordination du processus d’intégration dans la vie paisible entretient des armes des combattants, ainsi que le contrôle de la cessation des hostilités. Fêtes de fin d’année, les représentants ЦПВС ont pris plus de responsabilités: chaque jour, ils livrent des cadeaux pour les enfants dans les différents coins de la Syrie.