© SANA via AP

ORIENTALE de la GOUTA /Syrie/ le 9 avril. /TASS/. Le centre de la réconciliation des parties en conflit (ЦПВС) en Syrie, a organisé la livraison de près de 8,5 tonnes d’aide humanitaire aux habitants de l’est Huta, a déclaré aux journalistes le chef du Centre, le général Yuri Evtouchenko.

« ЦПВС de la Russie a tenu une campagne au cours de laquelle a été délivré 8,45 tonnes de denrées alimentaires – 1,5 milliers de paquets alimentaires à la population locale, mais aussi un bilan de santé de la population par les forces militaires du détachement Médical à usage spécial (МОСН) le SOLEIL de la fédération de RUSSIE », – at-il dit. La sécurité de l’action humanitaire assuraient soldats syriens et de l’unité de la police militaire de SUN de la fédération de RUSSIE.

Le travail se poursuit sur la signature des traités d’adhésion au régime de la cessation des hostilités dans les agglomérations de la Syrie.

« Pour informer les participants de l’IAF et de la population locale, le Centre de la réconciliation des parties en conflit et par des unités militaires, RAA, envoient des SMS avec le numéro de téléphone de la hotline ЦПВС, en cours de diffusion sur l’ouverture des fréquences radio, et a également effectué залистование terrain des hélicoptères de la force aérienne de la Syrie (réinitialisation de l’air de tracts-omission – env. TASS) », a ajouté Evtouchenko. Ainsi, le 5 avril dans les zones Izeddin, Deir-Fours, Мазария-Nazar, Al-Qantara-Джунуби, Tell-Дмина, Шамклия a été de 180 millions de tracts.