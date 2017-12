Les militaires russes ont livré plus de 12 tonnes de nourriture à Deir ez-Zor

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit sur le territoire de la Syrie nuit a livré 12 tonnes de vivres dans la ville de Deir ezzor poursuite de la prestation de l’aide humanitaire aux habitants de villes syriennes.

« Dans la ville de Deir ezzor livré plus de 12 tonnes de nourriture pour le suivi de l’assistance humanitaire à la population des villes d’El-Хусейния, Маррат, Хатла », – dit dans le message du Centre.

Le centre de la réconciliation des parties en conflit en collaboration avec les administrations des provinces de la Syrie continue de travail pour la planification de l’aide à la population dans les zones où les habitants de la façon la plus aiguë dans le besoin. « En deux jours, l’aide humanitaire fournie aux communautés Ayoub, province d’El Кунейтра et Мазлум la province de Deir ezzor. La population a délivré plus de 4 tonnes de nourriture, 153 syriens assistance », – dit dans le message.

Dans le Centre ont noté que le gouvernement de la Syrie exerce l’examen du plan de convois humanitaires des NATIONS unies et d’autres organisations internationales, en janvier-février 2018.

En outre, les militaires russes en collaboration avec les chefs de l’administration des provinces de la Syrie a effectué des travaux sur l’évaluation de la préparation de localités au retour des réfugiés. Clarifie l’état et de l’ordre de récupération des objets de base socialement significative de l’infrastructure: les objets de l’eau, l’électricité, les hôpitaux, les écoles, la boulangerie et la pâtisserie.

Un jour, dans les provinces d’Alep, Deir ez-Zor et de Homs, dans leur maison de retour 467 personnes signalées dans le Centre.