Les militants de l’afrique du SUD saccagé des magasins de l’entreprise suédoise H&M, accuse de racisme

PRETORIA, le 13 janvier. /TASS/. Les militants леворадикальной parti d’afrique du SUD « Combattants pour la liberté économique » (BES), dont le troisième par le nombre de faction au parlement, ont organisé samedi une manifestation de magasins de l’entreprise suédoise H&M, accuse de racisme pour des affiches publicitaires avec l’image des noirs du garçon толстовке avec l’inscription « plus cool Monkey In The Jungle » (« Plus cool du singe dans la jungle »). Dans la capitale, Pretoria et la plus grande ville du pays à Johannesburg, les manifestants ont fait irruption dans les magasins, les coalisés là pogroms.

Johannesburg: la police a dû intervenir et appliquer contre les émeutiers se déployer des balles en caoutchouc. Selon le représentant officiel de la police de la province de Хаутень lieutenant-colonel Лунгело Dlamini, les manifestants ne sont pas seulement organisé une déroute dans le magasin, mais, profitant de l’occasion, ont effectué une partie de choses avec lui.

Dans le quartier de Menlyn de la capitale Pretoria, les militants BES également fait irruption à l’intérieur de la vente et de bande de bons à rien de la réception avec les vêtements. Selon le représentant officiel de la direction locale du parti de Benjamin Дисолоане, ils cherchent à la fermeture du magasin, qui est considéré comme « raciste ». « Nous ne voulons rien entendre d’eux, nous leur demandons de fermer son magasin. Sinon, laissez-les savent que nous allons venir ici presque tous les jours à partir de demain », dit – il de l’action de ses adhérents.

Les protestations contre H&M ont passé et dans d’autres villes du pays. Le leader de BES Julius Малема a confirmé que le parti ne se repent pas pour les actions de leurs membres et insiste sur la fermeture complète de tous les magasins de l’entreprise dans le pays. « Nous ne pouvons continuer de l’humiliation des noirs. Sur l’ensemble du territoire de l’Afrique du Sud boutiques H&M doivent être fermés parce qu’ils appellent nos enfants бабуинами », a – t-il déclaré lors de la rencontre avec ses partisans dans la province de Limpopo.

Le scandale autour des affiches de publicité, perçu comme offensant pour des noirs, ont provoqué des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de célébrités internationales, снимавшихся précédemment pour la publicité H&M, en signe de protestation, ont refusé de poursuivre la coopération. L’insatisfaction du public et des accusations de racisme ont forcé la direction de l’entreprise, le 8 janvier d’abandonner l’utilisation du scandale de l’affiche et des excuses publiques.