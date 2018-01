Les militants de PIB, le Ministère de la culture propose d’élargir la liste des établissements historiques

MOSCOU, le 17 janvier. /TASS/. Les militants de la Russie, le front populaire (PIB) l’intention de prochainement une rencontre avec les représentants du Ministère de la culture de la Russie et de discuter de l’extension de la liste historiques et culturelles des établissements. Sur cela dit dans le message du service de presse du mouvement, reçu dans le TASS le 17 janvier.

« Aujourd’hui, dans la liste des historiques de peuplement, approuvé Минкультом, comprend un peu plus de 40 localités, mais de ces établissements à travers le pays en fait beaucoup plus. Je crois qu’ils ont tous, en particulier ceux dans lesquels vivent moins 1 des milliers de personnes, doivent être pris en charge dans le cadre d’un financement supplémentaire », indique le service de presse du mot de coordinateur de Centre de PIB, de suivi de l’embellissement de l’environnement de la ville de Svetlana Kalinina.

« À cet égard, il est utile liste des historiques d’établissements à revoir. Les experts PIB, dans un proche avenir le temps de discuter de cette question avec les représentants du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE », – at-elle ajouté.

Plus tôt mercredi, le président de la Russie Vladimir Poutine sur le Forum, des petites villes historiques et les colonies de Kolomna, a déclaré que l’aménagement des petites villes historiques et des colonies en 2018 du budget sera alloué un supplément de 5 milliards de roubles. Également au cours de l’événement Poutine a déclaré qu’en 2018-2020, à ces objectifs, le budget fédéral sera chaque année de se démarquer de 25 milliards de rub. le Président a chargé de définir les critères pour les villes, les entrants dans la liste des historiques des colonies de peuplement.

En 2010, passait la révision de cette liste. Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a réduit à lui le nombre d’établissements de plus de dix fois. Plus tard, la liste a été élargie à 44 villes, y a été inclus, en particulier, Sébastopol. Selon le ministre de la culture Vladimir Мединского, l’inclusion dans la liste « ne donne aucune ni obligations, ni des préférences.