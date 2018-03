Les ministres des Transports du Benelux définissent une vision commune sur la mobilité

Les trois pays du Benelux et les trois Régions belges ont défini lundi une feuille de route commune pour la mobilité, qui vise à renforcer la position de pointe du Benelux dans le domaine logistique et à juguler les effets néfastes entraînés par cette position, ont-ils annoncé lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Cette « vision commune sur la mobilité » a été présentée par le ministre fédéral belge de la Mobilité, François Bellot, la ministre néerlandaise de l’Infrastructure et des Voies hydrauliques, Cora van Nieuwenhuizen, et le secrétaire d’État luxembourgeois du Développement durable et des Infrastructures, Camille Gira. Ils ont été rejoints par des représentants des ministres wallon, flamand et bruxellois de la Mobilité, Carlo Di Antonio, Ben Weyts et Pascal Smet, réunis au secrétariat général de l’Union Benelux à Bruxelles.

Ensemble, ils ont ainsi défini, en présence d’associations de transport et de la Commission européenne, les lignes de force de leur politique commune en matière de mobilité.

Le Benelux et les Régions visent concrètement à une meilleure utilisation des transports par le biais des chemins de fer et de la navigation fluviale ainsi qu’une amélioration de la fluidité de la circulation grâce aux systèmes de transport intelligents qui peuvent contribuer fortement à l’accessibilité et à la durabilité de l’ensemble de la région.