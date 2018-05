Les moscovites a appris les secrets de Gogol, de concourir à l’agression et visiteront le marché de la nourriture « la Nuit au musée »

MOSCOU, le 19 mai. /TASS/. Les moscovites sur la « Nuit des musées », qui aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche, sera en mesure de visiter diverses expositions et activités: Maison de Gogol, « le calme de la soirée », l’exposition « les Archétypes de l’agression » dans Дарвиновском musée et d’autres. Cela a été rapporté samedi sur le portail du maire et du gouvernement de Moscou.

Dans la cour du Musée de Moscou jusqu’à 23 heures fonctionnera marché de la nourriture, qui présenteront les meilleurs plats de la gastronomie, les projets de Moscou. Là sera la performance de l’artiste Покраса Лампаса, interviendront Artemiev, Sirotkin et de la Race To Space. Aussi l’aspect Académique de la salle de concert le chœur du nom de Gnesinykh, avec le poème de « la Cloche » de Rachmaninov. Le musée de Moscou a préparé pour ses visiteurs des visites guidées gratuites de « l’Histoire de Moscou médiévale » et « l’Histoire et l’architecture du complexe « entrepôts de l’intendance militaire ».

Dans le Musée d’Anatoly Zverev les visiteurs pourront visiter gratuitement les expositions « Zverev-Gala » de plus de 250 œuvres, qui comprenait des portraits, des paysages, de l’abstraction, les cycles de суперматики et de l’illustration. Ici aussi, joueront les cadeaux. Le musée est aujourd’hui l’un des plus jeunes à Moscou, il a été ouvert en 2013.

Dans la Maison de Gogol seront également effectués des visites gratuites et des expositions. Le programme consacrera principalement les étapes de la biographie de l’écrivain. Pour les visiteurs organisent une visite guidée « les Deux monuments, une visite guidée sur un scooter ou un vélo, d’une quête De la Maison de l’Orme à la Galerie Konenkov » et quiz.

Le programme dans la Nouvelle Третьяковке sera consacrée à l’exposition « l’Art des années 2000 ». Propose de se rappeler la musique de ce temps, le populaire clips et des talk-shows. Dans la cour du musée sera organisée par l’intervention de Deep Fried Friends, le collectif interprétera des morceaux de différents styles de masse courants à la scène underground. Auront lieu trois séries de talk-show sur le thème de « l’histoire Personnelle. 2000-e », afficher de la vidéo et de matériel documentaire. Pensé programme pour les enfants: se tiendront les classes de maître плакатному de maîtrise.

De la peinture, de la mode et de la musique

Dans le musée d’etat des beaux-arts. Pouchkine seront présenteront des expositions de dépôts, dont parleront les employés du musée. Donnera une conférence à trois choses: médiévale indienne plastique « Dieu Vishnu à venir », à la peinture de Bartolomé Esteban Murillo « Fuite en Egypte » et la gravure Кацусики Hokusai de la série des 36 espèces du mont Fuji ». L’entrée au musée de la connexion des billets d’enregistrement.

Dans le Musée de la Mode se tiendront deux conférences gratuites. La première sera consacrée à la mode des maisons de la seconde moitié du XXE siècle. La deuxième touche le thème de designers modernes, dont l’épanouissement créatif est survenu au début du XI siècle, par exemple, Alexander Mcqueen ou Gosha Рубчинский. Aussi, les visiteurs découvrent sur la mode des maisons qui ont déjà obtenu le statut de classiques de la haute couture, mais continuent de travailler avec succès et maintenant.

Sur le marche de la promenade du Musée de l’architecture jusqu’à la Maison de Gogol à ses participants de se présenteront sur les étapes de formation de la construction de la ville et propose un jeu de « Fenêtre sur le passé » – il sera possible de voir d’anciennes photos du manoir Талызиных, où se trouve le Musée de l’architecture », et le journal de la construction des stades pour les jeux Olympiques de 1980.

Dans Электромузее passera « Silent party ». Les jeunes sound artistes lors d’un discours utilisent la technologie radio. Le musée sera possible de se déplacer librement, en écoutant de la musique.

À La galerie du Каширке » les visiteurs pourront visiter gratuitement l’exposition « la Paresse. Un redémarrage ». À l’exception des classes de maître et des jeux pour personnes sera organisé le « salon de la paresse », où ils pourront se détendre sur un lit de branches de bouleau ou dans un hamac.

Dans Дарвиновском musée, vous pourrez visiter l’exposition « les Archétypes de l’agression ». Il y aura des visites guidées gratuites du musée.