MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. La promotion « la Nuit dans les archives », au cours de laquelle les moscovites pourront se familiariser avec une collection unique de documents et autographes des écrivains russes et les poètes, se tiendra en Russie, les archives d’état de la littérature et de l’art (РГАЛИ) le 12 mars. Ce mardi a été rapporté sur le portail du maire et du gouvernement de Moscou.

« Le douze mars les archives Russes d’état de la littérature et de l’art d’ouvrir les portes à tous ceux qui souhaitent, dans le cadre de la Nuit dans la bibliothèque ». Personnes РГАЛИ attendent dans фондохранилище, où vous pouvez voir des autographes authentiques russes, les écrivains et les poètes du XIX-XX siècles », – dit dans le message.

Cette année, le stock est chronométré à 100 e anniversaire de l’etat service des archives de la Russie. « Habituellement, dans les archives peuvent entrer seulement les spécialistes, mais une fois dans l’année, il ouvre ses portes à tous ceux qui sont intéressés par l’histoire de la culture nationale », – dit dans le message

Pour les personnes РГАЛИ également effectuer une visite de l’exposition « Toi – cent ans… », sur le 125e anniversaire de Marina Tsvetaïeva et poétique d’un marathon sur la connaissance de poèmes de la poétesse.

La promotion débutera le 12 mars à 18:00 gmt. Pour participer, vous devez s’inscrire à l’avance.