KALININGRAD, le 4 mai. /TASS/. Les musées de cinq pays européens présentent pour la première fois dans la Région en une exposition consacrée à la vie, de la créativité et de la création littéraire, scientifique de l’héritage des poètes, exerça une grande influence sur le devenir de la éthnique. Elle a commencé à travailler le vendredi, le TASS a rapporté le chef-lieu historique et un musée d’art.

« L’exposition « les Routes de la langue et de la littérature », avec la participation de six musées de cinq pays – la Russie, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne – organisée dans le cadre d’un projet international, consacré à l’Année du patrimoine culturel en Europe et visant à améliorer la compréhension globale de l’histoire et des valeurs communes, de montrer la diversité des cultures », – a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS, le directeur adjoint de l’activité scientifique de kaliningrad musée Olga numérisées et enregistrées en mémoire.

L’interlocuteur a précisé que la Lituanie à l’exposition représentent les deux musées – musée Littéraire d’A. S. Pouchkine à Vilnius, le musée Littéraire Maironis à Kaunas, la garantie de l’Etat et le musée littéraire Yankees Kupala, la Lettonie – Association Des musées à Riga, et la Pologne – Musée de la littérature. Adam Mickiewicz de Varsovie. Les principaux « acteurs » de stands d’exposition et des vitrines de ces musées sont devenus Pouchkine, Майронис, Райнис, saint-jean et de Miscavige.

Kaliningrad regional et musée d’art a prononcé l’initiateur et l’organisateur de l’exposition internationale en relation avec une date importante – 200-ème anniversaire de la publication du poème « les saisons » autre initiateur de lituanie, de la fiction Кристионаса Донелайтиса (à l’initiative de l’UNESCO, ce poème – réflexions sur les vices et les vertus, traduit en 15 langues, a été inscrite dans la liste des chefs-d’œuvre littéraires de l’Europe). Dans l’état actuel village de Chistye Prudy de la région de Kaliningrad, où est né Донелайтис, se trouve le musée du poète – direction-musée historique.

« Des images d’archives, des documents, des livres et autres matériels d’exposition présentent les visiteurs à la vie et à l’héritage littéraire de chacun de ces poètes, et parlent de l’influence mutuelle de leur créativité », a déclaré numérisées et enregistrées en mémoire. Ainsi, il est connu que sur la créativité de Yonas Maironis ont eu un impact œuvres de Pouchkine et de Lermontov, Pouchkine a consacré d’Adam Mickiewicz un certain nombre de ses versets, et Yang Райнис de la main recopié le poème Донелайтиса, at-elle expliqué.

À partir de Kaliningrad l’exposition internationale « les Routes de la langue et de la littérature » début juillet « se déplace » en letton Jurmala, en août, se tiendra son ouverture à Varsovie, en septembre à Vilnius, en octobre à Minsk. A terminé son voyage de projet, le 19 octobre en lituanien de Kaunas.