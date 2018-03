« Les nouvelles »: sur les usines de la fédération de RUSSIE peuvent entrer volontaire de test d’alcool et de drogues

© Alexander Рюмин/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Freelance expert toxicologue du Ministère de la santé de la Russie Evgueni Brune a déclaré l’introduction éventuelle de l’au sein des entreprises russes dépistage volontaire d’alcool et de stupéfiants. À propos de ce qu’il a raconté dans un rapport publié jeudi une interview avec le journal « Izvestia ».

« Vous avez déjà une expérience sur le Новолипецком de l’usine sidérurgique, encore dans certaines entreprises, mais jusqu’à ce que le test n’est pas devenu massif. Maintenant, nous nous sommes engagés afin d’entrer dans tous les groupes de travail et à y mener un travail de prévention. Tout sera volontaire », a déclaré Brune.

« Mon idée était que, dans les conventions collectives des entreprises ont été inclus des articles sur la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie. Chaque employé s’engage à ne pas consommer de l’alcool ou du tabac sur le lieu de travail, lieu de l’enquête à la demande de l’administration, peut-être négociées avec les syndicats. Le troisième point est l’employé de ne pas licencier, si elle est traitée de la dépendance et de convalescence. Malheureusement, les employeurs sont intéressés que pour se débarrasser de ces gens, et ne pas s’occuper de leur santé », a ajouté l’interlocuteur de l’édition.

Des centres de désintoxication sont

En chef, le toxicologue a de nouveau confirmé l’information sur la planification de renouveau dans la Russie du système вытрезвителей. « Вытрезвителями s’occupera du Ministère du travail et de la protection sociale. Mais déjà pratiquement décidé que le système вытрезвителей sera recréée. Dans certaines villes, ils seront présents dans le cadre de traitement de la toxicomanie de l’institution, certains sont plus autonomes institutions municipales, quelque part, lorsque les organes de la protection sociale », dit – il.

Ce calendrier précis ne sont pas connus. « Je ne peux pas dire exactement, car cette solution n’est pas le Ministère de la santé et n’est pas un traitement de service », a ajouté Brune.

Traitement d’urgence pour les moscovites ivres

Selon Брюна, en avril dans la capitale de l’apparition de la première brigade d’urgence à domicile pour les personnes à l’intoxication par l’alcool.

« Il apparaît très bientôt, en avril, nous allons lancer un essai de la brigade. La tâche primordiale est de ne pas simplement aller pour le patient, перебравшему de l’alcool, et même effectuer un travail de prévention en place. Si nécessaire, être hospitalisé, замотивировать sur le refus de l’alcool ou de la poursuite du traitement. C’est le parking d’une aide d’urgence à la maison lors de la наркологическом institution – Moscou PNJS de la toxicomanie », a – t-il noté.

Comme l’a expliqué le spécialiste, de telles équipes « vont faire tout ce que l’on fait maintenant, les entreprises privées et ne sont pas toujours correctement ». « Aucun équipement spécial ne sera pas là simplement pose: compte-gouttes, des solutions. Membre de l’équipe sera le médecin toxicologue », a ajouté Brune.