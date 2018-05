Les ONG présentes les jours de marché à Wavre ? Oui, pour les tracts ; par contre, les dons…

Ce sera « non » ! La majorité MR a clarifié sa position sur le règlement encadrant la présence d’ONG les jours de marché. Une mise au point qui est intervenue en toute fin de conseil communal mardi soir.

Il faut dire que les réactions se sont multipliées depuis que la presse a publié l’information. Au point d’ailleurs de faire changer d’avis certains élus.

L’opposition PS/cdH/Ecolo, qui avait voté le texte il y a un mois, a exprimé ses regrets mardi soir. L’opposition a demandé une révision du texte pour le rendre plus souple, moins strict.

Un revirement qui a fait bondir la majorité

« J’apprécie beaucoup le courage de l’opposition face au déferlement médiatique », commentait en pleine séance la bourgmestre Françoise Pigeolet. Une première salve, pour une passe d’armes, qui ne s’est évidemment pas arrêtée là : « Madame la bourgmestre, si vous permettez, coupait le conseiller Ecolo Christophe Lejeune, le point à l’ordre du jour était à l’époque : modification du règlement de police. Il n’est pas du tout question d’ONG ! »

« M’enfin ! C’est scandaleux ! C’est une injure à l’administration ! », réagissait immédiatement la bourgmestre faisant fonction.

Christophe Lejeune, pour sa part, juge aujourd’hui le fameux règlement excessif. « Très honnêtement, ce point nous est passé entre les doigts ! »

Rétropédalage aussi pour le cdH Benoît Thoreau : « C’est dangereux, ce genre de débat. J’ai vraiment envie de me retirer de tout cela. Mais j’ai aussi envie d’écouter ce que nous dit la population. »

« Il y a une petite interrogation suite à notre vote du mois passé », reconnaît, quant à elle, Kyriaki Michelis (PS). On parle des ONG mais qu’en est-il des tracts électoraux, à l’approche des communales ? N’y a-t-il pas un risque de « deux poids, deux mesures » ?

Françoise Pigeolet affirme viser la collecte d’argent et non les tracts. « La confusion est de savoir s’il ne va pas y avoir une confusion dans la tête des citoyens », conclut la conseillère socialiste.

Mais la majorité insiste : il n’y aura pas « deux poids, deux mesures » ! Distribuer des tracts électoraux ou humanitaires, « oui » ! Récolter des fonds (le mercredi), ce sera « non » ! Rappelons que le règlement modifié autorise le démarchage des ONG le lundi et le jeudi, à raison de 5 jours par an et par ONG. La majorité dit ne pas vouloir chasser les ONG le jour du grand marché, à savoir le mercredi. Juste éviter la collecte d’argent pouvant gêner les activités marchandes. Reste que pour les ONG, et désormais aussi pour l’opposition, la restriction est réellement excessive.