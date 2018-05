Les orages provoquent de nombreux dégâts en région liégeoise

De violentes intempéries ont provoqué de nombreux dégâts dans le centre de Liège et ses alentours. A 20h30, les pompiers de Liège avaient déjà effectué une quarantaine d’interventions. Une soixantaine sont encore en attente.

Une pluie diluvienne s’est abattue mercredi en fin d’après-midi sur l’ensemble de la région liégeoise, et plus particulièrement sur Seraing, Herstal, Flémalle et au centre-ville de Liège. Très vite, elle a été accompagnée par de violents orages qui ont causé de nombreux dégâts dans les habitations et les voiries.

Plusieurs routes et caves étaient inondées. Des coulées de boue se sont également formées, tandis que des arbres ont été déracinés, provoquant l’encombrement de la voie publique. Des dégradations qui ont retenu l’attention des hommes de feu liégeois pendant plusieurs heures et vont encore les solliciter pendant la soirée.