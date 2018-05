Les parcs et jardins public de Wallonie à l’honneur les 2 et 3 juin

La deuxième édition du « Week-end des Parcs et Jardins de Wallonie » mettra à l’honneur 34 parcs et jardins publics les 2 et 3 juin prochains, ont indiqué mardi le ministre wallon de la Nature et du Tourisme, René Collin, ainsi que l’asbl Parcs et Jardin de Wallonie. Les différents lieux seront accessibles gratuitement et se dévoileront autour de la thématique touristique annuelle, « l’insolite ».

L’an passé, plus de 7.000 visiteurs avaient été accueillis dans une centaine de parcs et de jardins publics ou privés de toute la Wallonie. Pour cette seconde édition, les organisateurs ont souhaité se concentrer uniquement sur les parcs et jardins publics. Ainsi, sur base d’un appel à candidatures, 34 lieux ont été sélectionnés en Wallonie, dont sept sont classés au patrimoine exceptionnel de Wallonie et trois sont gérés par la DG03 (Service des Espaces Verts).

Sur une initiative du ministre, mais mise en oeuvre par l’asbl « Parcs et Jardins de Wallonie » en collaboration avec le Commissariat général du Tourisme et la DG03, cette manifestation est l’occasion de réunir autour d’un même événement des passionnés de nature ou de simples visiteurs en quête de lieux parfois méconnus du grand public. Une série d’activités seront proposées dans chaque lieu, dont des pique-niques, une chasse aux nains de jardin, de la lecture de contes, de la méditation ou encore des spectacles médiévaux.

Par ailleurs, cette édition s’inscrit dans le cadre d’un événement plus large organisé chaque année en France: les « Rendez-vous aux jardins », avec le thème « L’Europe des jardins ». L’occasion cette année d’attirer un nouveau public transfrontalier.