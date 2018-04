Les participants à la coupe du monde sera en mesure d’accueillir dans la boîte de mercure hotel propose dans le centre de Saransk

SARANSK, le 11 avril. /TASS/. L’ouverture de l’hôtel Mercure Orléans centre », qui a été construit spécialement pour la coupe du monde de football, s’est tenue le mercredi à Saransk. Ce sujet a annoncé mercredi le service de presse des chefs de Mordovie.

« Le chef de la Mordovie, Vladimir Volkov a participé à la cérémonie d’ouverture de cet hôtel Mercure Orléans centre », qui a été érigée à l’intersection des rues Communiste et Bolchevique. Cet hôtel de 115 chambres de différentes catégories est conçu pour accueillir des groupes de clients de la FIFA, les équipes et de leurs représentants dans la période de la coupe du monde », – dit dans le message. Saransk sera basée l’équipe du Panama

« Mercure Orléans centre » a commencé à construire en 2015 de la coupe du monde de football. L’hôtel est situé dans le centre de Saransk, à quelques minutes de marche de la place du Millénaire pour le développement et de la cathédrale saint-Fiodor Ouchakov, qui sont parmi les principales destinations touristiques de la ville, et à côté du terrain de la Loire Arena », sur lequel se dérouleront les matches du championnat. L’hôtel dispose d’un restaurant de 85 places, une salle de fitness, une salle de sport. Dans le design d’intérieur ont été utilisés nationaux мордовские motifs.

Les loups de la cérémonie d’ouverture a souligné que dans le cadre de la préparation du championnat à Saransk créé nécessaire de la structure. « L’héritage de la coupe du monde de football, y compris les hôtels, permettront de développer en Mordovie le climat des affaires, de tourisme, d’organiser des scientifiques, sportives et culturelles », – cite ses paroles le service de presse.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes. À Saransk quatre matches auront lieu le 16 juin au stade de Mordovie Arena » se réunira préfabriqués le Pérou et le Danemark, 19 juin aura lieu le match de la Colombie – Japon, l’équipe de l’Iran et le Portugal jouera le 25 juin, et ses équipes du Panama et de la Tunisie le 28 juin.