Les participants à un projet d’art Soprano Turque a enregistré une version de la chanson de Vyssotski « le Malheur »

MOSCOU, le 25 janvier. /TASS/. Art-groupe Michel Turc Soprano en l’honneur du 80e anniversaire de l’anniversaire de l’acteur, poète et barde de Vladimir Vyssotski a enregistré sa version de sa chanson « le Malheur ». La première a eu lieu dans la Maison de la République de la Taganka, le service de presse du projet.

« Vladimir Vysotsky – culte de la personnalité, un grand talent. Il a pu créer sa propre culture, même la plus grande, claire, bien-aimée, ne laissant pas indifférent d’une génération, rapporte le service de presse солистку Eugénie de Fanfare. – Dans ses œuvres, il ya toujours l’amour. L’amour n’est pas décoré, ne exagérée de, et de vie, sans сослагательных des inclinaisons et des doutes ».

Selon le chanteur, la composition « Malheur » – « c’est une sacrée ballade sur les nerfs tendus, la confession, la passion et l’humilité ». « Chanter cette chanson dans l’atmosphère, où l’air est imprégné de l’esprit d’un génie, particulièrement excitant », avouait – elle.

Le principal spectateur discours est devenu le fils de la barde, directeur du Musée de la République Nikita Wysocki.

L’anniversaire de la République est largement célébrée le jeudi à travers le pays. En particulier, à Moscou organisé des spectacles des spectacles qui lui sont consacrés et des objectifs de ses œuvres, dans le palais d’Etat du Kremlin (mise en scène de Moscou Provincial de théâtre), Théâtre de la Taganka, le Théâtre. Pouchkine, « la Communauté des acteurs Таганки » et le Théâtre de portes Nikitsky. La maison de la République de la Taganka à cette journée est ouverte à tous gratuitement.

À la veille de la date anniversaire sur le bâtiment de la cd Машзавода à Thulé, où l’acteur et poète a agi dans un moment de théâtre de la tournée, ont ouvert la plaque.

