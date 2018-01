Les participants au Congrès нацдиалога ont déclaré que le principal objectif de rétablir la paix en Syrie

SOTCHI, le 30 janvier. /TASS/. Les participants au Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi, a déclaré que le principal objectif de cesser de conflits et de rétablir la paix en Syrie. Sur cela dit dans un rapport publié mardi sur le site du ministère de la fédération de RUSSIE de la manipulation des participants au Congrès.

« Nous, les participants au Congrès syrien du dialogue national, nous exprimons notre désir commun le plus tôt possible de mettre fin à la poursuite du conflit, – a noté dans le document. – Nous partageons tous le même objectif – le retour de la paix et de la prospérité de notre Patrie et de vivre en paix les uns avec les autres sans violence et le terrorisme sous toutes leurs formes et dans toutes ses manifestations ».

Les participants au Congrès syrien нацдиалога ont demandé l’aide des pays du monde dans le rétablissement d’un statut digne membre de la communauté internationale. « Nous invitons tous les amis de la Syrie à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider notre cher pays de rétablir son statut digne membre de la communauté internationale », – dit dans le document.

Les participants au congrès ont également appelé la communauté internationale à apporter une contribution à surmonter les conséquences de la guerre et à la restauration de la Syrie en faciliter l’accès humanitaire à tous ceux qui ont besoin de la population du pays.

« Au fur et à mesure dans le processus de règlement politique sur la base de la résolution 2254 sécurité de l’ONU, nous demandons à l’ONU, les organisations humanitaires internationales et la communauté internationale à contribuer à surmonter les conséquences de la guerre et dans la restauration de la Syrie par l’adoption de mesures supplémentaires de soutien permanente, rapide et sécurisé, libre accès de l’aide humanitaire à tous nos frères dans le besoin et sœurs, ainsi que par la prestation de notre peuple d’une assistance supplémentaire, propice à la reconstruction des infrastructures de base, y compris sociaux et économiques des objets, de l’organisation à grande échelle des opérations de déminage », – a noté dans le document.

Comme l’a déclaré le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE en syrie Alexandre Lavrentiev, le Congrès syrien du dialogue national à Sotchi a approuvé trois documents – le communiqué final, la manipulation des participants et la liste des candidats à la commission d’examen des questions liées à l’élaboration de la constitution de la Syrie. Selon lui, la liste sera transmise dans les plus brefs délais après un peu de négociation les noms spécifiques » спецпосланнику du secrétaire général de l’ONU sur la Syrie Стаффану de Мистуре pour la poursuite des travaux.