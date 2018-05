© Victor Драчев/TASS

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le festival « de Moscou printemps a cappella » est terminée mercredi par le programme, consacré à la Journée de la Victoire. Comme il est signalé sur le site de la capitale de la mairie, sur la place se produiront les participants du projet « la Voix. Les enfants ».

« Le 9 mai aura lieu le concert de l’école de l’art vocal. Sur la scène sortiront les jeunes invités du festival, ont participé à des activités artistiques et manuelles, ainsi que les participants du projet « la Voix. Les enfants », – dit dans le message.

Sur la place il sera également possible d’écouter les chansons de films nationaux et de la composition des années de guerre dans l’exécution de moscou, les artistes Shoo Music Family, « Мейделех », Catherine Гришаевой et Alexis Barabanova. En outre, les théâtres de la capitale gratuit montreront de rue mise en scène sur le thème de la guerre.

Le groupe « Statut », dans lequel chantent les employés du ministère, se produira le 8 mai sur la place de la Révolution, et le chœur du FSB dans Новопушкинском le square. Le 9 mai sur la place du Triomphe se tiendra III festival annuel « secret Militaire », où se produiront Sergey l’Industrie et le groupe « Boucle d’oreille », Alexandre F. Sklar et le groupe « All-Банкъ ».

Concours international de musique « de Moscou, le printemps a cappella » se déroule dans la capitale à partir du 27 avril, dans le cadre de l’homonyme общегородского du festival, qui se poursuivra jusqu’au 9 mai: tout le Moscou ont ouvert plus de 60 festivals de sites, et des concerts vont de 40 scènes. Au festival de déclarations de plus de 180 équipes de 16 pays du monde, parmi lesquels les etats-UNIS, l’Italie, la France et le Royaume-uni, seulement participent plus de 1,6 mille personnes. Malgré la fin de la compétition du festival, les participants de différents pays continueront de spectacles dans les rues de Moscou le Jour de la Victoire.

Auparavant, a indiqué que le 9 mai, le fonds de bienfaisance de soutien de personnalités de l’art « l’Artiste » et le Fonds de développement de la culture et de l’art contemporain Territoriя présenteront le Jour de la Victoire dans le parc « Зарядье » concert-spectacle « Hommage » par le jeu du dramaturge allemand Heiner Müller, « Volokolamskoye de l’autoroute ». La participation de l’artiste populaire de Russie Evgueni Mironov, les artistes de l’Atelier de Dmitri Брусникина et l’orchestre Symphonique de Moscou, les Russes, la philharmonie » sous la direction du chef d’orchestre de serge Тарарина, dans une performance qui comportera des fragments des œuvres de piotr Tchaïkovski (symphonie n ° 5 et 6). Le concert est chronométré à la 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, et de devenir l’événement du concours international des artistes de Moscou printemps a cappella ». L’entrée sur le concert – spectacle « Hommage » sera libre.