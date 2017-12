MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Environ 1 mille gagnants et les finalistes des jeux olympiques d’étudiants « Je suis un professionnel » auront lieu des stages dans les plus grandes sociétés russes. Cela a été rapporté lundi TASS les organisateurs.

Voir aussi

Kirienko: le nombre des directions des jeux olympiques, « Je suis un professionnel » augmenter de plus de deux fois

Plus de 270 milliers d’étudiants ont présenté des demandes pour participer aux jeux olympiques « Je suis un professionnel »

Kirienko: fonds pour le développement des jeux olympiques « Je suis un professionnel » sont prévues dans le budget

« Plus de 1000 gagnants gagneront des stages dans de grandes compagnies russes: la caisse d’Épargne, les chemins de fer, « Yandex », TASS, « norilsk nickel », VTSIOM, Kaspersky et autres. Les stages auront lieu au moins trois mois, beaucoup d’entre eux seront payés », a déclaré le représentant du comité d’organisation.

L’interlocuteur de l’agence a ajouté que la qualification en ligne de la phase de 27 destinations des jeux olympiques d’étudiants « Je suis un professionnel », il a fallu 10 mille personnes. Ils ont obtenu le droit de participer à la finale face-à-face stade, et à présenter des demandes d’Hiver de l’école. Seulement pour les jeux olympiques, a reçu près de 295 milliers de demandes de 46 pays dans le monde.

Depuis le 25 décembre, chaque membre de l’olympiade peut connaître votre résultat du passage de la ligne d’étape dans votre espace personnel sur le site du projet, ainsi que de vérifier s’il avait reçu de la tolérance dans la phase finale des jeux olympiques, qui se tiendra du 27 au 30 janvier sur les sites des universités dans 40 villes du pays. « Dans le cabinet personnel, vous pouvez choisir un tapis pour la finale de la compétition et postuler à l’une des 11 l’Hiver écoles. Vous pouvez le faire jusqu’au 8 janvier inclus », a précisé le représentant du comité d’organisation.

D’hiver de l’école

D’hiver de l’école des olympiades des étudiants de la « Je suis un professionnel », qui auront lieu en janvier-février à Moscou, Saint-Pétersbourg, la ville de Tomsk, Sotchi et Nijni-Novgorod, deviennent le lieu de rencontre des futurs professionnels avec les principaux savants russes et les représentants des entreprises partenaires du projet. Le président de la Sberbank, guerman Gref allemande de lire la conférence d’ouverture à l’Hiver de l’école de « l’Économie de l’avenir », organisée par l’école Supérieure de l’économie et de la Sberbank. Le directeur marketing de services de la société « Yandex » André Себрант se produira à Saint-Pétersbourg à l’école de l’Université de l’ITMO « à Toi d’en décider! ».

Pour la participation dans les écoles d’Hiver pour la plupart des destinations besoin de passer par une sélection dans la forme d’un concours de lettres de motivation. Chaque Hiver de l’école sera en mesure de visiter jusqu’à 150 personnes. Après un Hiver des écoles et de la phase finale des jeux olympiques, dans la période du 19 février au 2 mars, seront appelés les noms des gagnants. Plus de 50 pièces d’or médaillés recevront des prix en espèces. Pour les célibataires la somme de 200 mille roubles, pour les maîtres et les professionnels – 300 mille le Gagnant a le droit de disposer de ces moyens, à sa discrétion.

En outre, les gagnants et les finalistes recevront la note maximale lors de l’entrée dans la magistrature et de l’école doctorale des grandes universités du pays. Ainsi que tous les gagnants et les finalistes gagneront en vue de la base nationale de « Jeunes professionnels », qui sera recruteurs des plus grandes sociétés russes.

Sur les jeux olympiques

Jeux olympiques « Je suis un professionnel » est une initiative de l’union Russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et des Affaires de la Russie » en collaboration avec 10 établissements: haute école d’ÉCONOMIE, РАНХиГС, RICAIN, Sechenovsky Université, МГПУ, ITMO, СПбПУ, exercices de français gratuits, УрФУ, ТюмГУ. Partenaire technique du projet – la société « Yandex », partenaire des sociétés du groupe « Éducation ». Jeux olympiques est une partie de la plate-forme ouverte « la Russie est un pays d’opportunités », dont la mise en œuvre a commencé avec des instructions du président de la Russie Vladimir Poutine de créer sociaux les ascenseurs.

La plate-forme « la Russie est un pays d’opportunités » exerce la sélection, l’expertise et l’appui à des projets visant à assurer le fonctionnement efficace et équitable sociaux des ascenseurs. Plate-forme de conception conçu des gestionnaires, des entrepreneurs, des jeunes professionnels, des bénévoles et des élèves.