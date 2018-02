Les patients du CHC ont accès à leur dossier médical sur le Réseau Santé Wallon

Le Centre Hospitalier Chrétien (CHC) se met à l’heure du numérique. Les patients peuvent désormais consulter leur dossier médical quand ils le veulent sur ordinateurs et smartphones.

Le CHC est désormais inscrit au même titre que le CHU de Liège et Charleroi au Réseau Santé Wallon (RSW) qui permet sur sa plateforme une centralisation des données médicales. Des rapports d’hospitalisation, des courriers, des résultats d’examens y sont stockés. En termes de chiffres, cela représente tout de même plus de trois millions de documents.

La démarche n’est pas automatique. Pour pouvoir bénéficier d’un accès électronique, le patient devra s’inscrire sur le site www.itsme.be. L’ensemble du dossier médical sera accessible en se connectant sur une session sécurisée par un identifiant et un mot de passe personnel. Une application mobile est également disponible.

Toutefois, la consultation des informations n’est possible que 30 jours après les rendez-vous et examens médicaux. Il est important de signaler que le patient peut également décider ou non d’accorder un droit de regard à son médecin traitant ou aux spécialistes de son choix.

L’accès au patient de son dossier médical fait l’objet d’une loi depuis 2002 dans le cadre du plan e-santé.