Les pertes de chargement causent entre 40 et 50 accidents par an

Des branches, des matériaux de construction, des pièces de véhicule ou des objets plus insolites qui n’a jamais failli se faire surprendre par obstacle en plein milieu de la route. Si généralement il est possible de les contourner, dans certaines situations le choc est inévitable.

Entre 2009 et 2014, Touring a constaté que le nombre d’appels pour signaler la présence d’un objet encombrant avait quasi doublé. Il est passé de 2260 à plus de 4100. Mais pour Benoit Godart, le porte-parole de VIAS, il n’y a pas forcément plus de pertes de chargement qu’auparavant. Elles sont juste mieux signalées: « De plus en plus de conducteurs disposent d’un kit mains libres et n’hésitent pas à prévenir les services de secours au moindre incident. Il y a aussi davantage de caméras le long des routes. Il est donc possible pour les centres de trafics d’être avertis, en temps réel, lorsqu’il y a d’importantes pertes de chargement. » Parmi les objets les plus souvent perdus sur la route, on retrouve principalement des sacs de ciment ou de la mousse isolante. Vient ensuite les pièces de véhicule comme des déchets de pneu, des pare-choc ou encore des pots d’échappement. Les automobilistes perdent aussi souvent des planches en bois, des échelles ou encore des palettes.

Attacher solidement ou bâcher son chargement

Le code de la route stipule que chaque automobiliste est responsable de son chargement. Il est obligatoire d’attacher solidement tout objet susceptibles de tomber sur la route. S’il s’agit d’un transport de céréales, de branches, de paille ou de fourrage en vrac ou en ballots, la cargaison doit obligatoirement être recouverte d’une bâche ou d’un filet. Le code de la route autorise une exception: que la distance ne dépasse pas les 25 kilomètres et que le trajet ne s’effectue pas sur l’autoroute.

Si vous rencontrez une perte de chargement sur votre route, il y a des gestes à éviter à tout prix. « Il ne faut surtout pas s’arrêter soi-même au milieu de l’autoroute pour aller enlever l’obstacle. » explique Benoit Godart. « C’est un comportement extrêmement dangereux et les études montrent que l’espérance de vie d’un piéton sur l’autoroute ne dépasse pas quelques minutes. Il faut prévenir le plus rapidement possible la Police qui dispose des moyens nécessaires pour venir enlever le chargement » poursuit le porte-parole.

Une perte de chargement suite à une cargaison mal attachée constitue une infraction au deuxième degré au code de la route. Le conducteur responsable encoure une amende de 116 euros. Chaque année, les objets encombrants provoquent entre 40 et 50 accidents.