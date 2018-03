Les plus élégantes et franches des tenues des stars d’Hollywood à la cérémonie commémorative de la « Oscar »

Publicité

Matthew Макконехи et Camila Alves

© Neilson Barnard/Getty Images

Nicole Kidman

© Jordan Strauss/Invision/AP

Jennifer Lawrence

© EPA-EFE/PAUL BUCK

Whoopi Goldberg et Alex Martin

© Jordan Strauss/Invision/AP

Greta Гервиг et Тимоте Шаламе

© Jordan Strauss/Invision/AP

Betty Gabriel

© Jordan Strauss/Invision/AP

Meryl Streep

© Jordan Strauss/Invision/AP

Ashley Judd et Mila Sorvino

© Jordan Strauss/Invision/AP

L’Andra Dei

© Jordan Strauss/Invision/AP

Tiffany Хаддиш

© Jordan Strauss/Invision/AP

Blanca Blanco

© Jordan Strauss/Invision/AP

Lupita Нионго

© EPA-EFE/PAUL BUCK

Sofia Carlson

© EPA-EFE/PAUL BUCK

Emma Stone

© EPA-EFE/PAUL BUCK

Judd Apatow, Leslie Mann, Molly Sims et Scott Стубер

© EPA-EFE/MIKE NELSON

Elizabeth Moss

© Richard Shotwell/Invision/AP

Kim Morgan et Guillermo del Toro

© EPA-EFE/MIKE NELSON

Saoirse Ronan

© EPA-EFE/MIKE NELSON

Allison janney et Зендая

© Richard Shotwell/Invision/AP

Gina Rodriguez

© Jordan Strauss/Invision/AP

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Stars du show-business, le dimanche de profit au Dolby Theater de Los Angeles, où a eu lieu le 90 de la cérémonie des Oscars. Sur Hollywood boulevard растелили le tapis rouge. La diffusion a mené le diffuseur de l’ABC.

À Los Angeles, plus de 17 degrés et un temps serein. Lors de pronostic défavorable, l’American academy of motion picture arts installe sur tapis rouge, la tante et distribue des parasols билетерам, par un réviseur d’invitation à l’entrée en Dolby (en 2017 de ces билетеров 60). Dans ce cas, ils doivent, comme c’était en 2015, l’abri de la pluie arrivant sur les machines les participants à la cérémonie. En 2017, les tantes placé même le long des sentiers spécialement aménagés pour le passage des stars du show-business de votre point d’arrivée de leurs voitures à tapis. Cette année est transparent hangar en cas de brusque changement de météo.

Modéré le ton

L’une des premières au théâtre est venue de l’actrice Ashley Judd. Elle portait une jupe à la cheville, sur la poitrine, elle avait un lourd collier. 49 ans Judd, обвинившая le producteur Harvey Вайнштейна de harcèlement sexuel, a été reconnu comme le plus éminent représentant du show-business dans les etats-UNIS en 2017, la direction et l’équipe journalistique de l’information de l’agence Associoated Press. Cette actrice précédemment nominé pour le prix « Golden globe pour le rôle dans le film « Animal de compagnie » (De-Lovely, 2004) et le téléfilm « Norma Jean et Marilyn » (Norma Jean & Marilyn, 1996).

Le gagnant de l’Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle dans le film « la Grande Aphrodite » (Mighty Aphrodite, 1995) Mina Sorvino a choisi une longue robe rose avec une jupe et robe, corsage est cousu en diagonale pour la bretelle облегала épaule gauche. Jane fonda portait une robe blanche, un peu de crème de la couleur de la robe avec épaules et façonné décolleté sur la poitrine, tenue favorablement l’accent sur l’élégance de la forme.

Remarquable concernant une palette restreinte de couleurs poche tenues et le refus explicite de très audacieux décolleté. Dans ces robes de célébrités affichait déjà passés à l’occasion des cérémonies de remise des prix de musique de Grammy et cinématographique « Golden globe ». Beaucoup de pastel, blanc, argent et acier tons, cette saison, les femmes préfèrent évidemment des vestes. L’un des rares retraites est devenue l’actrice mexicaine de Ace Gonzalez, позировавшая en jaune vif robe, ouvert à l’avant et à l’arrière.

Whoopi Goldberg a choisi la libre robe-robe d’été à l’exotique, mais ne gicle dans les yeux de coloration. À la différence de la plupart des femmes sur le tapis rouge, темнокожая l’actrice n’est pas retiré des lunettes de soleil et n’a pas eu peur de démontrer un tatouage sur l’épaule nue.

Dans la commune de la foule visibles de Quentin Tarantino, Jake Gyllenhaal, Christopher Plummer et beaucoup d’autres. Les hommes à la cérémonie doivent être habillés de rigueur et de même type en smoking noir avec un « nœud papillon, large ceinture et le blanc de la chemise. Interprète le rôle principal dans le film « la panthère Noire » (Black Panther, 2018) Chadwick Боузман laissa un peu s’écarter de ce code vestimentaire. Noir l’acteur de la Caroline du Sud, a choisi une veste brun avec col retourné noir.

Contre le harcèlement

Le jubilé de la cérémonie de remise des « Oscars » n’est pas prévu de grande envergure de la part de la motion intitulée le Temps Up dans la protection des femmes à travers le pays contre le harcèlement et la discrimination. Comme rapporté par le journal The New York Times (NYT), les organisateurs le Temps de s Up encouragé les participants en signe de solidarité se présenter à l’émission, dans le noir, comme c’était la remise de prix « Golden globe », ou blanc avec une rose, comme il l’avait été à la distribution de musique Grammy. Au lieu de cela, il sera assez goupillée sur les vêtements de l’icône avec le slogan Temps Up ou MeToo.

Les organisateurs du mouvement se sont entretenus avec des représentants de l’Académie et de la société ABC, responsable de la diffusion de la cérémonie. Selon le NYT, les parties ont convenu que le thème de la protection des femmes sera organiquement tissé dans le programme de la remise des prix, mais pour ne pas éclipser par l’importance de la 90-ème cérémonie. En effet, le Golden globe et l’ont eu lieu les remises de prix des associations professionnelles des réalisateurs, des acteurs et les scénaristes sont les étapes оскаровского de la saison actuelle de la cérémonie de son aboutissement.

Le point de départ de la formation #MeToo est devenu незатухающий le scandale entourant le producteur Harvey Вайнштейна. À partir d’octobre 2017, il a été inculpé de harcèlement depuis plus de 80 femmes, notamment de l’actrice Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. Au mouvement ont rejoint les travailleuses de l’industrie cinématographique américaine, de télévision et de théâtre, réunis sous le titre le Temps Up dans la protection des femmes à travers le pays contre le harcèlement et la discrimination. Cette initiative ont soutenu pas moins de 300 femmes, travaillant dans le domaine du show-business: actrices, scénaristes, des réalisateurs, des producteurs et des dirigeants d’entreprises.

Contrôle d’armes

Stars du show-business cette fois, peuvent devenir parties à une autre campagne. Comme l’a rapporté le journal The Hollywood Reporter, les participants de la cérémonie invité à goupiller les icônes à хештегом #NeverAgain en signe de solidarité avec les proches des 17 victimes de la récente tuerie de l’école de la ville de Parkland (Floride) et les champions de resserrement du contrôle du trafic des armes à feu aux états-UNIS. L’auteur de cette initiative est une organisation Everytown for Gun Safety, créée par l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.

L’intérêt du public à la diffusion de la procession n’est pas moins grand que même la décoration des vainqueurs. L’année dernière, pour la cérémonie d’illumination a été délivré 1804 d’accréditation, sur le tapis rouge (274,3 m sur 10 m) ont travaillé 50 photographes.