Les plus intéressants sont les spectacles de la fête de noël à Moscou

Léa Ахеджакова dans le rôle de Dorsey Фонсии dans le spectacle réalisé par Galina Voltchek « Jeu de gin »

© Alexander Куров/TASS

Des vacances de noël, qui cette année se déroulera du 30 décembre au 8 janvier, vous pouvez vif noter, n’est pas en quittant la ville, et pour cela vaut la peine de visiter des spectacles qui offrent des principaux théâtres de la capitale. D’éminents acteurs Fiodor Добронравов, Léa Ахеджакова, Alain Babenko et Maxime Averin, se tiendront les spectateurs dans un de ses meilleurs rôles, et Eugene Гришковец montrer sa дебютную en scène.

Passionné de théâtre amateurs d’attente toute la palette des genres de théâtre de shakespeare comédie au drame philosophique. TASS a lu la proposition de répertoire et a choisi les spectacles à ne pas manquer.

Maxime Averin au Théâtre de la satire

Le 30 décembre sur la scène du Théâtre de la satire Maxime Averin accomplira personnage dans la mise en scène « Операнищих » André Прикотенко. Le spectacle mis en scène la pièce du dramaturge John Gay « l’Opéra du mendiant », écrit en 1727. Pour son époque, il a été très vive satire. Les contemporains ont vu dans la pièce, ce n’est pas seulement l’accusation lancée par le public, mais la caricature et la parodie politique et domestique, de la réalité, le système législatif.

Selon le directeur, l’action de pièces reportée dans la modernité. « C’est assez dur de spectacle, qui semble fort tragique de l’énonciation sur le thème de la solitude de l’homme dans le monde moderne. J’ai réécrit la pièce », indique le service de presse de mots Прикотенко.

Il a souligné que pour le Théâtre de la satire est une mise en scène. « J’ai peut-être, j’ose dire que dans ce théâtre n’était pas encore une qualité sonore d’une telle gravité, de la modernité et de la tragédie », a souligné le réalisateur.

Woody Allen MKHT. Tchekhov

Le réalisateur de Constantine Mantides présentera le 30 décembre sur la scène MKHT. A. P. Tchekhov propre version scénique du célèbre film de Woody Allen « Mari et femme ». C’est l’histoire, décidée dans le genre de « драмеди » lorsque l’action déborde de la comédie dans le drame et du drame à la comédie, de l’impossibilité et de l’absurdité de tout changement.

« Wataru le spectacle s’inspire de l’intérêt de l’histoire: la russie, à première vue, le couple se décide de divorcer. Les amis d’abord réagir à l’actualité, avec étonnement, mais, de penser, de comprendre que s’étonner de rien, et leur propre vie de famille depuis longtemps lézardé », indique le service de presse de mots Bogomolova sur la mise en scène.

Rôle interprété Igor Gordin, Daria Noël, Igor Wernick, Ian Дюбуи, Sergueï Чонишвили et al.

« Oranges & citrons » dans le Théâtre Pouchkine

Théâtre Pouchkine à la veille de la Nouvelle année, le soir du 31 décembre, affiche spectacle « Oranges & citrons » par le jeu du « rhume des Foins » Ноэла Куарда, l’un des plus recherchés après les anglophones, les dramaturges de son temps, le successeur de littéraires de la tradition Wilde et le Spectacle. « C’est un classique anglaise de la pièce de théâtre, écrite en 1925, a été un grand succès à Londres et jusqu’à présent, est l’un des plus populaires de pièces de théâtre en anglais », a rapporté le service de presse du théâtre.

Le personnage principal, autrefois sublime actrice Judith Bliss, déjà un an que a quitté la scène, mais ne peut pas s’habituer à la petite banlieue d’existence, elle vit dans sa, une monde où la frontière entre la réalité et l’imagination créatrice, parfois, n’est pas visible.

Chaque soir, dans les veines de l’actrice commence à s’inquiéter de sang, ébullition de la passion, et voilà, le salon de sa maison se transforme en planches théâtrales et, les membres de la famille et les invités — les participants du prochain spectacle. La pensée est simple: du théâtre, vous pouvez partir, mais chasser le théâtre de l’impossible.

Traduction — Dina Додиной, réalisé par Eugène Pisarev.

Léa Ахеджакова « Современнике »

« Contemporain » présentera le spectacle « le Jeu de jean » avec Leah Ахеджаковой et l’artiste du Petit théâtre-Basile Бочкаревым le 2 janvier. Cette mise en scène de Galina Voltchek par le jeu du dramaturge américain Donald – Кобурна. Les personnages principaux, Weller et Фонсия, se rencontrent sur la véranda de la maison de retraite et, pour passer le temps, commencent à jouer aux cartes.

Le gin est un jeu de cartes, mais il est dans le spectacle devient la métaphore de « ping-pong » réplicas des personnages et émotionnel de l’opposition. Transparent, facile de théâtre de la toile s’avère сотканным de petites nuances, soigneux psychologiquement — et tout à coup, chaque spectateur, avec la passion étant impliquées dans le jeu des deux partenaires, découvre que beaucoup moins de sens cache visible de la prétention de ce qui se passe sur scène », — a dit le service de presse.

Shakespeare au Théâtre de la satire

La mise en scène de la pièce de William Shakespeare, la nuit des Rois » présentera le réalisateur Paul Safonov sur la scène du Théâtre de la satire, le 3 janvier. Cette comédie shakespearienne — adieu l’auteur avec le dynamisme de la genèse. En elle se sont entrelacés les lutins des plaisanteries et des blagues, des images romantiques et réalistes, la joie de vivre et le charme d’actions des héros, la littérature et искрометная de la prose.

« Dans Shakespeare beaucoup de quelque chose de pur, naïf, associé à la perception de l’enfance, et dans ce cas — beaucoup de dramatique, dangereux, qui, elle aussi, dans le cirque, estime le réalisateur Paul Safonov. — Dans ce sens, il me semblait que le monde de la comédie de shakespeare en conjonction avec le cirque, la réalité n’est pas littérale de la réalité, et l’associatif peut donner ce visage, où le drame se connecte à la fois naïve et pure ». Le rôle interprété André Барило, Sergey Belyaev, Anton Буглак et al.

Fiodor Добронравов dans le spectacle de la pièce Реньяра

Alexander Shirvindt présentera le spectacle « les Fonds provenant de l’héritage » de Fiodor Добронравовым dans le rôle principal sur la scène du Théâtre de la satire, le 4 janvier. Pièce de théâtre de Jean-François Реньяра 1708 « le Seul héritier », sur lequel repose la mise en scène, « assez цинична et, simultanément, est ingénieuse la peinture sur les moeurs françaises, ce qui est criblé de comiques des complications et des surprises ».

Le spectacle se compose de cinq actes et à une série de tirages, satisfaits de leur serviteur d’un riche Жеронта — Криспен. « L’objectif de tous les tirages et la réception de l’héritage — le mariage sur Isabella, amie Криспена. Par conséquent, on observe une double concurrence: d’une part, parmi les candidats à la main et le cœur d’Isabelle, de l’autre, parmi les héritiers de l’état Жеронта, qui leur beaucoup (cousins, neveux). Криспен fait un mouvement de surprise: il a la passion du théâtre, et afin de balayer tous les concurrents, il est à l’aise discours », — a dit le service de presse.

Dans le spectacle sont également impliqués Alexandre Чернявский, Yuri Нифонтов, Elena Подкаминская, Liane Ermakova.

Ostrovsky dans le Théâtre Maïakovski

Le spectacle « l’argent fou » par le théâtre Alexandre Ostrovski présenteront sur la scène du Théâtre Maïakovski, le 5 janvier. La première, consacrée à l’anniversaire de l’artiste populaire de la RSFSR Svetlana Немоляевой, a eu lieu en avril. Comme ont communiqu dans le service de presse du théâtre, de la pertinence des pièces de théâtre dit de lui-même: l’argent et la soif de la belle vie ont toujours été parmi les principaux facteurs de motivation dans la vie des gens.

« Une grande partie des héros de la pièce — les représentants de la разорившегося de moscou de la noblesse: ils vont dans les équipages, boivent du champagne, tiennent des serviteurs, mais il est tout devoir. Ils vivent à une époque, quand il y a des instantanés de la ruine et de l’exaltation, sont nés inattendues sources de revenus, lorsque vendent de tout, même de la beauté », — dit le service de presse.

L’héroïne de Lydia est jeune et ambitieux, il admire toute l’élite de moscou: de гимназистов des représentants du gouvernement. Elle avait l’habitude de vivre sur un pied de large et est à la recherche de celui-là, qui aurait pu assurer sa une existence confortable. Ayant entendu parler des contes de la richesse d’un provincial de l’entrepreneur, la belle fait son choix, mais un peu trompé dans les calculs.

« Dans un spectacle de Théâtre Maïakovski n’est pas de la didactique et aucun moraliste — ici essayer de montrer sur la scène de la vie des gens et qui essaient de comprendre leur essence humaine », — a dit le service de presse. Le Metteur En Scne — Anatoly Шульев.

« Tchaïkovski » dans le Théâtre de Ермоловой

Le spectacle « Tchaïkovski » dans la rédaction d’Alexandre Созонова, qui se tiendra sur la scène du Théâtre Ермоловой le 6 janvier, affecte le plus малоизученный une période de la vie de piotr Tchaïkovski. Pas encore le grand compositeur russe, mais ce n’est pas simplement un professeur du conservatoire de Moscou, ressent douloureusement l’échec de la première de « lac des Cygnes ».

Une attention publique, разгромная la critique dans la presse, la situation matérielle difficile poussé la jeune compositeur de désespoir. Le spectateur reste à voir le grand compositeur dans une période cruciale de la vie, quand il lui faudra faire des choix difficiles.

« Piotr Ilitch Tchaïkovski — l’une des plus мифологизированных figures de la culture russe. Toute tentative de comprendre aujourd’hui l’ampleur de sa personnalité, le talent, le degré d’influence de chacun d’entre nous aura l’entrelacement de la vérité et de la fiction au sujet du grand compositeur, souligne le réalisateur alexandre sazonov. — Ce spectacle — pas байопик, où scrupuleusement observées historiques de précision, et le sommeil: провидческий, onirique et un peu effrayant Rêve est de limiter la portée de la liberté et de l’amour. Le sommeil de la terrible prix à payer pour accomplir l’impossible ». Le directeur artistique des spectacles Oleg Menchikov.

Alain Babenko « Современнике »

L’artiste émérite de la fédération de RUSSIE Alain Babenko accomplira personnage dans le spectacle « l’amour Tardive » dans le théâtre « Contemporain », le 6 janvier. Cette mise en scène n’est pas à propos de l’âge, et à propos de l’acte, qui peut être capable de tout âge.

« Dans le plan de la réalisatrice et de l’artiste, « scènes de la vie de l’intérieur » — ainsi, l’auteur a marqué le genre pour ses pièces se transforment en антибытовую, même притчевую l’histoire, au centre de laquelle une question, quel est le prix est prêt à payer une personne pour ce qu’il croit authentique, le seul vrai », — dit le service de presse du théâtre.

Parmi les questions centrales de la pièce — est-il Possible de renoncer à des principes, quand la vie en tant que telle — une ou l’autre personne? Humour sur le bord de la cruelle ironie, le mode d’existence des artistes, et comment dur mis ces сущностные pour n’importe quel homme de les questions, ainsi que de l’espace, franchement conflictuelle par rapport à la traditionnelle lecture Ostrovsky, — ont permis aux auteurs d’un spectacle de marquer son genre comme « pas du tout l’histoire sentimentale ». Le Metteur En Scne — Egor Перегудов.

Гришковец dans MKHT. Tchekhov

Le spectacle « la Balance » dans la mise en scène d’Eugène Гришковца montreront sur la petite scène MKHT. Tchekhov, le 8 janvier. C’est une pièce sur les hommes, unis par la peur et l’excitation générale, durant la nuit, ils attendent la naissance de leurs enfants, chacun d’eux se demande quel sera leur avenir et le monde. Soucier des enfants qui sont sur le point de naître, les héros involontairement donnent une estimation de la réalité.

Selon Eugene Гришковца, scénique sort de cette pièce, il a décidé de faire de moi tout simplement parce que n’a pas osé confier les protagonistes de cette douce pièces étranger mains: la situation et l’espace exigent de ces gens à être bons.

Dans cette pièce tous les gens sont bons. L’homme, à la veille de leur enfant à l’hôpital, ne peut pas être mauvais. « J’ai bien connu les expériences des personnages de mes pièces, — a noté Гришковец. — Je veux faire passer à travers les acteurs, avec lesquels travaille le plus précisément possible et à proximité initial plan ».

Les interprètes des rôles joueront Artem Sokolov/Ruslan Братов, Valery Dégradés/Artem Bystrov, Artem Волобуев/Sergey Угрюмов, Igor Zolotovitskii/Nicolas Чиндяйкин, la Foi Харыбина.

Eugène De Markov