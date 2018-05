Les points de contrôle dans le Monde et en chinois Heihe synchronisez le temps de travail

BLAGOVESCHENSK, le 15 mai. /TASS/. Les points de contrôle en russie, le Monde et les chinois Heihe du mardi a commencé à travailler dans le nouveau mode, синхронизировав temps. Auparavant, la journée de travail à la douane les deux villes frontalières a commencé avec une différence dans la demi-heure, et se terminait avec une différence de 2,5 heures. Ce mardi le service de presse régional du ministère des relations extérieures, du tourisme et de l’entreprise.

« Les points de passage de Blagoveschensk – Heihe passent sur un mode temporaire de travail. Du 15 mai au 15 juin, ils vont travailler à partir de 08:00 à 22:00 амурскому temps (02:00 à 16:00 gmt). Cela permettra d’allonger le temps de transport, ce qui est particulièrement important avec le début de la navigation d’été et l’ouverture de la nouvelle saison touristique », – dit dans le message.

Les horaires du bateau qui transporte les touristes russe de la côte des chinois et à l’arrière, a également changé: le premier vol Heihe est envoyé à 08:30 par амурскому le temps (02:30 gmt), le dernier à 20:00 амурскому (14:00 gmt). « Le transporteur prévu de neuf vols. C’est sur trois vols de plus que la saison dernière », a souligné le ministère.

À l’issue de l’expérience des groupes de travail des deux régions frontalières se rencontreront à nouveau.

Blagoveschensk – le seul centre administratif du sujet de la fédération de RUSSIE, situé directement sur la frontière de l’état – situé en face de chinois Heihe, leurs sépare le fleuve Amour. Dans un centre régional, compte environ 220 millions de personnes.