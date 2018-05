Les policiers retournent à la famille d’un vétéran perdu de l’ordre de l’Étoile Rouge

EKATERINBOURG, le 9 mai. /TASS/. Les policiers ont trouvé le propriétaire de l’ordre de l’Étoile Rouge, qui résident Chrysostome (région de Sverdlovsk) a essayé de vendre à la gare. L’ordre donneront des parents du héros – le chef Ivan Сухина, a annoncé mercredi le service de presse du Sud de l’Oural du ministère de l’intérieur de la fédération de RUSSIE sur les transports.

« Par les documents d’archives, il est devenu connu, que l’ordre de l’Étoile Rouge a été remis le 26 décembre 1944 au capitaine Сухину Ivan Ермолаевичу, passé le chemin de la bataille de 29 gardes division d’infanterie Fond de régiment de la défense de Moscou jusqu’à la libération des pays Baltes. Les agents de police ont été installés les parents d’Ivan Ермолаевича – fils et son petit-fils, qui vivent actuellement dans la ville de Tcheliabinsk. Fils d’un héros Anatoly Ivanovitch Сухин rapporté des transports de la police, qui s’occupe de la restauration de la mémoire de militaires exploits de son père, et que la découverte de récompense a été perdue en 1970, après la mort de son propriétaire. Bientôt l’etat de l’ordre sera restitué à la famille Сухина Ivan Ермолаевича », a rapporté le service de presse.

Comme précisé dans le service de presse de l’office, de l’armée, la récompense est un symbole de la mémoire du père et le grand-père, le passé de la Grande guerre Nationale, et très chère à la famille d’un vétéran.

Selon les informations de l’office, en mars 2018, les policiers sont parvenus à la station de saint jean Chrysostome d’un résident local, née en 1950, qui avecétait-l’attribution du temps de la Grande guerre Patriotique. « L’homme a été arrêté le transport de la police et de l’ordre d’aurillac, et vise à геральдическую l’examen, qui a affirmé que le prix est authentique. En ce qui concerne l’attaquant poursuites pénales ont été engagées sur les motifs de l’infraction visée à l’article « l’Acquisition ou la vente de documents officiels et bourses de l’état. Dans le cadre de l’enquête le détenu des hommes sur le lieu de résidence du personnel de la police des transports a trouvé 18 récompenses militaires », – a dit le service de presse.